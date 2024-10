Blue Jackets jogam em casa com os irmãos Gaudreau em mente

Os companheiros de equipe de Johnny Gaudreau no Columbus tiveram algumas opções sobre como lidar com suas emoções durante a estreia em casa dos Blue Jackets.

Se você quiser chorar, chore.

Se você quiser rir, ria.

As únicas regras – jogar da mesma forma que “Johnny Hockey” faria e com ele em mente.

As emoções aumentaram em Columbus na noite de terça-feira, quando os Blue Jackets prestaram homenagem a sua estrela e seu falecido irmão, Matthew, na estreia em casa contra o Florida Panthers. Entre os destaques: uma faixa foi hasteada nas vigas em memória de Gaudreau enquanto os torcedores aplaudiam, os dois times batiam no gelo na tradicional saudação do hóquei e sua família observava, de braços entrelaçados.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

E antes de o disco cair, as equipes ficaram paradas por 13 segundos – o número de Johnny Gaudreau – e com sua posição de ala esquerda vaga, os Blue Jackets enviaram quatro patinadores para o gelo em vez dos cinco habituais. O disco caiu e Sean Monahan, dos Blue Jackets, passou-o para Sam Bennett, da Flórida.

Monahan e Bennett eram companheiros de equipe de Gaudreau em Calgary. Não poderia ter sido mais adequado.

“Não quero que ninguém fique triste”, disse Meredith Gaudreau, esposa de Johnny, em uma mensagem gravada reproduzida pouco antes do confronto. “Quero que todos vocês se inspirem na vida que John viveu. Isso significa amar sua família antes de mais nada, e quando chegar a hora de largar o disco, vamos amar o jogo que John amava.”

Johnny Gaudreau, a estrela dos Blue Jackets que estaria entrando em sua terceira temporada no clube e na 11ª temporada geral da NHL, e seu irmão, Matthew Gaudreau, foram mortos em 29 de agosto, quando a polícia disse que foram atropelados por um suposto motorista bêbado enquanto eles estavam andando de bicicleta em uma estrada rural em Nova Jersey, na véspera do casamento de sua irmã Katie.

“É uma coisa sem precedentes e algo que obviamente nenhum de nós queria passar, e ninguém quer passar por isso”, disse o técnico dos Blue Jackets, Dean Evason, na segunda-feira, enquanto os preparativos finais para a celebração da estreia em casa dos Gaudreaus estavam sendo feitos. . “Mas temos que fazer isso.”

Gaudreau, de 31 anos, vestiu a camisa 13 dos Blue Jackets. Matthew Gaudreau – que tinha 29 anos e jogou cinco temporadas profissionais na American Hockey League, na East Coast Hockey League e na Suécia – vestiu a camisa nº 21. Todos os 32 times da NHL estão usando decalques com 13, 21 e a letra G em seus capacetes até 24 de outubro. O USA Hockey tem uma homenagem semelhante para suas equipes em todos os níveis este ano.

Na terça-feira, as homenagens aos “13” estavam por toda parte. Tanto os Blue Jackets quanto os Panthers pegaram o gelo para o aquecimento vestindo camisetas com o nome “Gaudreau” e o número 13; esses suéteres serão leiloados e sorteados em benefício da Fundação John e Matthew Gaudreau. Havia “13” no gelo atrás dos gols. Todos os torcedores presentes receberam um emblema “13”, como aqueles que os jogadores dos Blue Jackets usarão em suas camisas nesta temporada.

Jogadores de ambos os times e a família de Johnny Gaudreau assistem enquanto uma faixa com seu número 13 é levantada até as vigas durante uma cerimônia antes do jogo na noite de terça-feira em Columbus. Jay LaPrete/AP

“É uma noite emocionante para o mundo do hóquei”, disse Bennett. “Estou feliz por poder estar aqui e honrar seu legado de alguma forma.”

Os Panteras, como o resto da NHL, estão de luto junto com os Blue Jackets. Gaudreau era querido pelos jogadores, fossem eles seus companheiros de equipe ou não. O astro da Flórida, Matthew Tkachuk, que perdeu o jogo devido a doença, sabe da afinidade de Gaudreau por Gatorade roxo e sacos de Skittles. Assim, todos os jogadores dos Panthers desceram do ônibus em Columbus na tarde de terça-feira com Gatorade e Skittles nas mãos.

“Johnny era uma grande parte da comunidade do hóquei, mas para mim ele era muito mais do que isso”, disse Tkachuk, companheiro de equipe de Gaudreau por seis temporadas em Calgary. “Um grande amigo, companheiro de equipe e homem de família. Não passa um dia sem que eu pense em Johnny e Matthew.”

Johnny Gaudreau – com 1,70 metro de altura e 165 libras – foi uma estrela no Boston College antes de chegar à NHL, com sua estreia ocorrendo na final de Calgary na temporada 2013-14. Seu primeiro gol veio no primeiro chute no primeiro jogo, e sua estrela só continuou brilhando a partir daí.

O jogador que tirou o disco da rede após o primeiro gol de Gaudreau foi Monahan.

“Eu vi em primeira mão. Ele teve um impacto em muitas pessoas”, disse Monahan. “Quero dizer, os jogadores que jogaram contra ele são fãs dele e o observam, estudam seu jogo e tentam ser como ele”.

Monahan provavelmente nunca aspirou ser um burro. No futuro, os Blue Jackets clamarão para ser chamados assim.

“Johnny era uma grande parte da comunidade do hóquei, mas para mim ele era muito mais do que isso. Um grande amigo, companheiro de equipe e homem de família. Não passa um dia sem que eu pense em Johnny e Matthew.” Atacante dos Panteras, Matthew Tkachuk

Johnny Gaudreau usou esse termo – “burro” – de forma livre e carinhosa perto de amigos e companheiros de equipe. Os Blue Jackets celebram há cerca de uma década, onde o jogador do jogo pode usar um chapéu kepi estilo Guerra Civil, o destinatário selecionado pelo jogador anterior. O kepi foi aposentado. O jogador do jogo agora ganha um chapéu de burro. Monahan foi o primeiro a recebê-lo.

“Estou muito feliz por termos mudado tudo”, disse o defensor do Blue Jackets, Erik Gudbranson. “Acho que é adequado para nós. Foi uma ótima ideia. E, você sabe, gostaríamos que o garotinho ainda estivesse aqui nos chamando assim, mas Monny é o cara certo para conseguir isso da primeira vez, com certeza.”

Guy Gaudreau, pai dos falecidos irmãos e treinador de longa data, esteve no gelo com os Blue Jackets para treinar em Columbus na segunda-feira e voltou para patinar pela manhã na terça-feira. As homenagens não acabaram. Eles continuarão, de uma forma ou de outra, nos próximos anos.

“Haverá alguns momentos difíceis, sem dúvida”, disse Gudbranson. “Ainda sentimos falta dele.”

Mas eles vão aplaudi-lo, para sempre. Enquanto a faixa com seu nome era hasteada, os fãs gritavam “Johnny Hockey”, enquanto alguns de sua família não podiam deixar de sorrir com a homenagem. Houve um jogo depois. Parecia secundário.

“A primeira parte”, disse o técnico dos Panthers, Paul Maurice, “é claramente a parte mais importante do evento desta noite”.