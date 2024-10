Bob Arum ‘descarta’ revanche Bivol x Beterbiev, vem luta com Canelo Alvarez?

TO mundo do boxe está de olho no futuro imediato de dois dos lutadores mais proeminentes do esporte: Canelo Álvarez e Artur Beterbiev.

Saulo Álvarez é o lutador economicamente mais impactante da atualidade e, assim como Beterbiev, um dos melhores lutadores peso por peso do mundo.

E Beterbiev é o campeão unificado dos meio-pesados ​​após derrotar Dmitry Bivol em 12 de outubro na Arábia Saudita.

Luta entre Canelo e Beterbiev ganha força

Após a controversa vitória de Artur Beterbiev sobre Bivol por decisão majoritária, surgiu imediatamente a possibilidade de uma revanche entre os dois lutadores nascidos na Rússia, mas parece haver um interesse considerável em uma luta entre o campeão e Alvarez.

Bob Arumfundador do Classificação superior empresa promocional, demonstrou interesse em colocar Beterbiev contra Canelo Álvarezantes de uma possível revanche com Bivol.

“Poderíamos abandonar completamente a ideia de uma revanche. Existem propostas para lutas maiores agora, mas se falarmos em uma revanche, isso pode não acontecer antes do final de 2025”, disse Izquierdazo, segundo a agência de notícias russa TASS.

“Turki (Alalshikh), que é um cara que adora boxe, quer ver uma revanche e acho que as pessoas gostariam de ver uma revanche, mas, como a temporada de Riad termina em fevereiro, a data mais próxima para uma revanche seria até a próxima. outubro”, disse Arum ao podcast Fight Freaks United.

Artur Beterbiev não está interessado em Dmitry Bivol

Além disso, Beterbiev já afirmou que não quer revanche com o Bivol a menos que a oferta financeira valha a pena.

“Na minha opinião, não adianta falar em revanche. Claro, se surgir uma oferta interessante, vamos considerar. há algum motivo para uma revanche? Tudo estava claro (na luta).”