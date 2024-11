Bob Costas se aposentando do beisebol após 42 anos

NOVA IORQUE – Depois de 42 temporadas, Bob Costas está se aposentando do beisebol, jogo a jogo.

Costas havia disputado jogos nas últimas temporadas pela MLB Network e pela TBS Sports. Seus jogos finais foram a American League Division Series entre o New York Yankees e o Kansas City Royals.

O contrato de Costas com o TBS expirou no final da temporada, mas seus planos de se aposentar do beisebol, jogo a jogo, estavam em andamento há mais de um ano.

O Athletic foi o primeiro a reportar sobre a aposentadoria de Costas no beisebol. Costas planeja abordar sua decisão no futuro.

O beisebol sempre foi o esporte favorito de Costas. Ele convocou jogos na NBC de 1982-89 e novamente de 1994-2000. Ele foi um dos locutores da World Series de 1995 e, em seguida, a voz principal do Fall Classic em 1997 e ’99.

Ele se juntou ao TBS em 2021 para servir como apresentador de estúdio para a cobertura da National League Championship Series e depois convocou os jogos das últimas três temporadas. O TBS tem um pacote de jogos da temporada regular nas noites de terça-feira para acompanhar sua cobertura pós-temporada desde 2022.

Costas também fez jogos na MLB Network desde seu início em 2009. Ele continuará a fazer alguns trabalhos para a rede em eventos importantes, incluindo o anúncio do Hall da Fama do Beisebol.

Em 2018, ele recebeu o prêmio Ford C. Frick por excelência em transmissão do Hall da Fama do Beisebol.

Costas também é conhecido por ser o apresentador do horário nobre da cobertura das Olimpíadas da NBC de 1992 a 2016, e fez aparições como comentarista de questões esportivas na CNN.