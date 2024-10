Bola de Ouro: Martino apoia Vinícius, mas acrescenta que Messi é o melhor

O técnico do Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, disse acreditar que Vinícius Júnior merece ganhar a Bola de Ouro, mas ainda considera Lionel Messi “o melhor” jogador do mundo.

Vinícius, de 24 anos, teve uma excelente temporada no Real Madrid e, juntamente com o médio Rodri, do Manchester City, é um dos principais candidatos à entrega do distinto troféu individual na cerimónia de segunda-feira, em Paris.

“Isto [the Ballon d’Or] nunca foi algo que me chamou a atenção, nem ficou claro para mim se o prêmio é para o melhor do mundo ou do ano”, disse Martino.

“Vinícius Júnior provavelmente tem o mérito [of being the best last season]embora se você me perguntar quem é o melhor agora, é Messi.”

Vinicius marcou 24 gols e deu 11 assistências em todas as competições para o Madrid, campeão da LaLiga, incluindo o segundo gol de seu time na vitória da última Liga dos Campeões da temporada passada contra o Borussia Dortmund.

Messi, de 37 anos, foi omitido das indicações ao prêmio pela primeira vez desde 2003.

O capitão argentino conquistou um recorde oito vezes em sua carreira.

O veterano zagueiro do Miami, Jordi Alba, disse estar surpreso por seu ex-companheiro de Barcelona não ter sido considerado para o prêmio deste ano.

“Nunca dei muita importância à Bola de Ouro, mas para mim Leo tem que estar sempre presente”, disse Alba. “Ele continua a fazer a diferença, é sem dúvida o melhor do mundo quando está ao mais alto nível”.

Messi está entre os finalistas do prêmio MVP da Major League Soccer desta temporada.

Ele é considerado o principal candidato, tendo marcado 20 gols e dado 16 assistências em apenas 19 jogos.