Bola de Ouro: Neymar apoia ‘ídolo’ Vinícius Júnior como prêmio

Neymar disse esperar que o compatriota Vinícius Júnior se torne o primeiro brasileiro em 17 anos a ganhar a Bola de Ouro.

Kaká foi o último brasileiro a erguer o mais prestigiado prêmio individual do esporte, em 2007.

Vinícius teve uma temporada excelente no Real Madrid e, junto com Rodri, meio-campista do Manchester City, é um dos principais candidatos à conquista do troféu na cerimônia em Paris, no dia 28 de outubro.

“Temos um relacionamento maravilhoso”, disse Neymar à Band Sports. “Eu adoro o Vini. Ele é um grande amigo que o futebol me apresentou. Ele fez uma ótima temporada, jogou muito. Com certeza estarei torcendo para que ele ganhe a Bola de Ouro. Para mim, não há mais ninguém para ganhar.” mas ele.”

Vinícius marcou 24 gols e deu 11 assistências em todas as competições pelo Madrid, campeão da LaLiga, incluindo o segundo gol de seu time na vitória da última temporada da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund.

Neymar e Vinícius Júnior treinaram juntos no Brasil antes de o primeiro sofrer uma lesão no LCA. NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images

Neymar, que é o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil, terminou em terceiro lugar na Bola de Ouro da FIFA em 2015 e 2017, atrás de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ele disse acreditar que chegou a hora de Vinícius.

“Esperamos que isso [Ballon d’Or] volta ao Brasil em breve”, disse o atacante do Al Hilal. “Que seja com Vini. Ele é um cara que merece, sofreu muito ao longo da vida, mas superou as expectativas, superou as críticas que lhe foram feitas. Hoje ele se tornou um grande ídolo, um grande herói. Estou muito feliz que ele esteja carregando essa bandeira brasileira pelo mundo”.

Vinícius, de 24 anos, tem sido uma voz de liderança na luta contra o racismo depois de ter sido repetidamente abusado racialmente por alguns torcedores da oposição desde que chegou à Espanha em 2018.