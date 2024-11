Bola de Ouro: técnico da LaLiga critica Real Madrid por não comparecimento

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, criticou o Real Madrid por boicotar a cerimônia da Bola de Ouro em Paris na segunda-feira.

Los BlancosOs cancelaram a viagem planejada à capital francesa ao saber que o meio-campista Rodri, do Manchester City, seria anunciado como o vencedor do prestigiado prêmio, à frente de Vinícius Júnior, do Real Madrid.

Apesar da ausência de Vinícius, o Real Madrid foi eleito o melhor clube masculino da temporada e o seu treinador, Carlo Ancelotti, ganhou o prémio de melhor treinador.

“Sou torcedor do Real Madrid”, disse Tebas ao L’Equipe.

“Os valores mais importantes deste clube são ser um cavalheiro e apertar a mão quando se perde. Acho que o Real Madrid perdeu esse espírito há muito tempo. Deviam ter ido à cerimónia e não questionar o sistema do France Football, que é transparente, com 100 jornalistas votando. A vitimização do Real é desnecessária e exagerada.

“Não sei para onde eles querem ir.”

Entretanto, a antiga estrela do Real Madrid, Karim Benzema, considerou que a desilusão do Real Madrid era justificada, já que Vinícius foi o melhor jogador da época passada.

Vinícius marcou 24 gols e deu 11 assistências em todas as competições na última temporada pelo Madrid, campeão da LaLiga, incluindo o segundo gol de seu time na vitória na final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund.

“Quando o Real Madrid foi campeão europeu na temporada passada, Vinícius foi decisivo em todos os jogos”, disse Benzema, vencedor da Bola de Ouro de 2022, ao El Chiringuito. “Acho que não há ninguém que mereça mais do que ele.

O Real Madrid não viajou para a cerimónia da Bola de Ouro por causa do que considerou uma afronta. FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

“É um pouco triste e não me sinto bem pelo Vinícius, que merece a Bola de Ouro”.

Benzema disse que o talento de Vinícius é mais perceptível que o de Rodri.

“Não tenho nada contra o Rodri, que é um bom jogador”, disse ele. “Mas estou no sofá, assisto televisão e o Rodri não faz coisas que me façam dizer: ‘Pffff’, e o Vinícius já fez isso mais de uma vez”.

Benzema, que agora joga no Al Ittihad da Pro League saudita, está convencido de que um dia o atacante brasileiro ganhará a Bola de Ouro.

“Ontem eu estava conversando com o Vinícius, ele é forte para trabalhar e um dia vai conseguir [the Ballon d’Or]”, disse ele. “Ele estava triste. É normal. É um pouco complicado quando todo mundo vê você ganhando a Bola de Ouro e no final, um dia antes ou algumas horas antes, te dizem que você não vai ganhar.

“Vinícius é um bom homem, vai trabalhar e um dia ganhar a Bola de Ouro”.