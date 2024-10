Bompastor, do Chelsea, exige tecnologia na linha do gol para ajudar árbitros da WSL

A técnica do Chelsea, Sonia Bompastor, questionou a falta de uso da tecnologia da linha do gol no futebol feminino após a vitória de seu time por 5 a 2 sobre o Tottenham Hotspur na Superliga Feminina (WSL).

Apesar de ter chegado à vantagem por intermédio de Maika Hamano, o Chelsea foi recuado quando um ‘golo fantasma’ de Amanda Nildén, do Tottenham, empatou a eliminatória. A goleira do Chelsea, Hannah Hampton, insistiu que a bola não cruzou a linha. No entanto, a árbitra Emily Heaslip permitiu que o gol fosse mantido, marcando cartão amarelo para Hampton por contestar o gol.

Bompastor acredita que a implementação da tecnologia no futebol feminino é fundamental para apoiar os árbitros na tomada de decisões, ao mesmo tempo que questiona a falta de uso da tecnologia.

“Acho que neste tipo de situação só precisamos de ajudar os árbitros”, disse ela, após a vitória da sua equipa.

“Pelo que observei, é difícil dizer se a bola estava dentro ou fora. Sinto que se a tecnologia [is there] para o jogo masculino, por que não temos o mesmo?

“Acho que vai ajudar os árbitros, e para o árbitro assistente, acho que é uma decisão difícil de tomar. Se você tem 100 por cento de certeza de que a bola estava dentro, sim, você pode tomar a decisão. Se não tiver certeza, é muito difícil, mas é assim que as coisas são. O árbitro toma uma decisão, temos que aceitar isso.

“Se a tecnologia estiver disponível, devemos usá-la. É uma questão de ter um orçamento – custa dinheiro. Se quisermos parecer profissionais, só temos que ter a mesma coisa que o futebol masculino.”

Escolhas do Editor

Atualmente, a tecnologia da linha do gol e o VAR não são obrigatórios na WSL porque muitas equipes realizam seus jogos em campos fora da liga, onde a tecnologia não está prontamente disponível. Vários clubes disseram anteriormente à ESPN que pagar pela instalação é um custo adicional que as equipes não podem adicionar aos seus orçamentos rigorosos.

O técnico do Tottenham Hotspur, Robert Vilahamn, ecoou os comentários de Bompastor, acrescentando: “VAR ou tecnologia na linha do gol, se conseguirmos acertar e não perder o ímpeto do jogo, traga-o imediatamente – apenas certifique-se de não atrapalhar os jogos também muito”, disse ele.

“Mas a tecnologia na linha do gol é uma coisa boa, é uma decisão rápida, então por que não?”

Depois que o gol questionável foi mantido, um gol contra do Tottenham deu ao Chelsea a vantagem novamente, antes de Guro Reiten perder o pênalti. No entanto, a contratação de verão, Sandy Baltimore, estava presente para recuperar o rebote. Eveliina Summanen, do Tottenham, marcou de bola parada, na esperança de dar à sua equipe um caminho de volta ao jogo; no entanto, não foi suficiente para reverter a exibição clínica do Chelsea,

Johanna Rytting Kaneryd garantiu dois gols para completar a noite, levando-a ao topo da corrida da Chuteira de Ouro com três gols e duas assistências em quatro jogos.

Os Blues chegam ao intervalo internacional com quatro vitórias em outros tantos jogos, ocupando o segundo lugar na tabela da WSL, enquanto os Spurs, que só conseguiram uma vitória e um empate até agora, estão em oitavo.