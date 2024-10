Boston Bruins estreia camisa centenária para homenagear legado de 100 anos

O Boston Bruins está comemorando seu centenário em grande estilo, revelando uniformes especiais na quinta-feira. O suéter de edição limitada será usado contra o Montreal Canadiens no dia 1º de dezembro.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Essa data marca o 100º aniversário do primeiro jogo dos Bruins contra o Montreal Maroons em 1º de dezembro de 1924.

O visual combina múltiplos elementos do passado com uma visão para o futuro. Um exemplo é o brasão de aniversário, que funde os raios vintage usados ​​pelas lendas Bobby Orr e Ray Bourque com o “B” do time do colégio que a franquia usa desde 2007.

Uma camisola histórica para uma celebração histórica. pic.twitter.com/MzUjwxFoAZ -Boston Bruins (@NHLBruins) 17 de outubro de 2024

Mais alguns quadros dos ajustes 🔥 📸 ➡️ https://t.co/WhdesPv7PT pic.twitter.com/cV2w45brVT -Boston Bruins (@NHLBruins) 17 de outubro de 2024

A camisa é inspirada na década de 1980, uma década em que os Bruins tiveram quatro temporadas de 100 vitórias e incorpora os valores fundamentais da franquia, de acordo com um comunicado à imprensa. As mangas e meias são douradas com uma versão moderna das listras tradicionais, uma homenagem aos jogadores anteriores que vestiram o Spoked-B.

Um novo emblema centenário é apresentado em homenagem a 1º de dezembro e traz de volta o ouro metálico como um destaque em torno do urso Bruins.

“O Jogo do Centenário será um momento especial para nossa organização e, mais importante, para nossos torcedores, então o design da camisa deve ser adequado à ocasião”, disse o presidente do Boston Bruins, Cam Neely. “Existem tantos elementos para os fãs e os jogadores desfrutarem.”

Um elemento destacado por Neely aparece na bainha inferior. Os valores fundamentais da equipe – tradição, coragem, paixão e coração – estão ali incorporados, juntamente com o placar do primeiro jogo exibido na gola.