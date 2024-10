Brady Cook retorna do hospital e reúne Missouri após Auburn

COLUMBIA, Missouri – O quarterback do Missouri, Brady Cook, voltou de uma viagem no meio do jogo ao hospital para fazer um exame de ressonância magnética em seu tornozelo doente e levou seu time a dois touchdowns no quarto período, incluindo o sinal verde de Jamal Roberts com 46 segundos o restante deu aos Tigers uma vitória por 21-17 sobre Auburn no sábado.

Cook se machucou na série de abertura e só voltou no final do terceiro quarto, após sua viagem ao hospital e uma sessão no centro de treinos coberto próximo, onde os treinadores do Missouri queriam ver se seu tornozelo funcionaria corretamente.

“Foi uma longa hora e meia, com certeza. Não pensei que voltaria para jogar. Minhas coisas estavam fora, meus protetores estavam desligados”, disse Cook mais tarde. “No final das contas, percebi que ainda tinha 2 jogos e meio para jogar no Faurot Field. Íamos encontrar uma maneira.”

O retorno começou com Auburn liderando por 17-6, e Cook acertou Theo Wease Jr. com um passe de 72 jardas, preparando a corrida de TD de Marcus Carroll. Então, com o passar do tempo, Cook liderou uma campanha de criação de legado que manteve vivas as esperanças de seu time no College Football Playoff.

Assumindo o controle em sua própria linha de 5 jardas e faltando 4:26 para o final, Cook converteu um terço de descida correndo com o tornozelo dolorido e, em seguida, acertou Luther Burden III na quarta para 5 para outra primeira descida. Cook acertou Wease mais tarde na terceira para 10, então encontrou Mekhi Miller dentro da linha de 10 jardas faltando pouco mais de um minuto para o final, estabelecendo a corrida de touchdown de Roberts.

“Ele poderia ter ficado de fora e assistido ao jogo na linha lateral ou na TV”, disse Roberts, que se destacou no lugar do titular lesionado Nate Noel, “e isso mostrou a irmandade que temos aqui”.

Cook terminou com 194 jardas em menos de dois quartos de jogo, enquanto a defesa do Missouri derrubou Auburn repetidamente (2-5, 0-4) quando teve a chance de encerrar o jogo, mantendo o time do técnico Hugh Freeze em 286 jardas. ofensa total.

Payton Thorne terminou com passes de 176 jardas e um touchdown. Antonio Kite recuperou um muff punt para o outro TD de Auburn.

“Parece que não tomamos a decisão certa como treinadores ou a jogada certa de vez em quando em momentos críticos, e essa tem sido a história durante todo o ano”, disse Freeze, cuja equipe perdeu seus primeiros quatro jogos da SEC em anos consecutivos por pela primeira vez.

O que deveria ter sido um confronto final entre dois ataques eficientes – Auburn com média de 444,5 jardas e Missouri no topo da SEC em tempo de posse de bola – se transformou em uma luta defensiva graças em parte às lesões que devastaram os Tigers.

O quarterback do Missouri, Brady Cook, retornou de uma lesão no tornozelo no primeiro quarto para arremessar 194 jardas e liderar os Tigers de uma desvantagem de 17-6 para derrotar Auburn por 21-17 no sábado. Imagens de Jay Biggerstaff-Imagn

O maior foi para Cook, seu veterano regular, que caiu em campo na primeira série do jogo. Ele se levantou e foi mancando até a linha lateral, depois até o túnel que levava ao vestiário – e, eventualmente, ao hospital e às instalações de treino indoor.

“Apesar de todas as críticas que o jovem recebe, 12 certamente morreriam naquele campo por todos”, disse o técnico do Missouri, Eli Drinkwitz.

O empate foi em 3 a 3 no início do segundo tempo, quando Auburn tentou assumir o controle.

Cam Coleman passou por Dreyden Norwood e Marvin Burks Jr., do Missouri, e Thorne o acertou no meio do campo com um touchdown de 47 jardas para fazer o 10-3. Momentos depois, depois que Missouri forçou um chute, Burden foi atingido ao tentar colocá-la em campo e a bola saltou para a end zone, onde Kite a atacou para outro placar.

Cook não sabia o que havia acontecido – celulares não eram permitidos no hospital – mas ele sabia que sua equipe precisava dele, e a equipe de treinamento fez tudo ao seu alcance para trazê-lo de volta ao campo com tempo para fazer alguma mágica. acontecer.

“Há muita resistência nesse time. Muitos jovens nesse time que nunca venceram assim antes”, disse Drinkwitz. “Há muita luta nessa equipe. E descobrir isso é um bom presságio para o resto do ano.”

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.