Brandon Aiyuk, do 49ers, rompe ACL, MCL; Deebo Samuel no hospital

SANTA CLARA, Califórnia – Menos de 24 horas depois que o wide receiver Brandon Aiyuk machucou o joelho direito contra o Kansas City Chiefs, o San Francisco 49ers recebeu a má notícia que esperava.

Aiyuk rompeu os ligamentos cruzado anterior e colateral medial do joelho direito, que precisará de cirurgia e encerrará sua temporada de 2024 após apenas sete jogos, anunciou o técnico Kyle Shanahan na segunda-feira.

Além do mais, a doença que limitou Deebo Samuel a quatro snaps contra os Chiefs é tecnicamente uma forma de pneumonia, de acordo com Shanahan. Samuel tem algum acúmulo de líquido nos pulmões e permanece em um hospital local após dar entrada no domingo à noite.

“Acho que começou a acontecer no meio da noite de sábado ou no início da manhã de domingo e depois meio que evoluiu com o passar do dia”, disse Shanahan sobre Samuel. “Assim que descobrimos que ele tinha fluido nos pulmões e outras coisas depois do jogo, acredito que o mandaram para lá.”

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Shanahan disse que ainda não há um cronograma para o retorno de Samuel, embora isso deva ser esclarecido nos próximos dias.

Aiyuk, por sua vez, não é esperado de volta nesta temporada. Outros testes confirmaram na segunda-feira o que Shanahan esperava na noite de domingo. Depois de uma derrota em casa por 28-18 para o Chiefs, Shanahan disse que todos os sinais apontavam para uma ruptura do ligamento cruzado anterior, mas um olhar mais atento ainda era necessário e que os Niners estavam “rezando” para que estivessem errados. Eles não estavam.

A lesão de Aiyuk aconteceu faltando 48 segundos para o final do segundo quarto. O quarterback Brock Purdy apertou um passe para Aiyuk entre os zagueiros Chamarri Conner e Trent McDuffie do Kansas City para um ganho de 15 jardas. Quando Conner e McDuffie convergiram para Aiyuk, seu joelho pareceu hiperestender.

A equipe médica do Niners correu imediatamente para o campo para cuidar de Aiyuk, que ficou caído por alguns minutos antes de mancar lentamente para a linha lateral e para a tenda médica azul. Ele logo foi levado para o vestiário em um carrinho.

Aiyuk teve duas recepções de 23 jardas no momento da lesão, o que ocorreu em meio a um início de campanha relativamente lento. Com o fim da temporada, Aiyuk não será capaz de atingir 1.000 jardas de recepção pelo terceiro ano consecutivo. Ele teve 75 recepções para 1.342 jardas e sete touchdowns na última temporada, a caminho de uma indicação ao All-Pro do segundo time.

“Conversei com ele ontem à noite, apenas ligando para sua casa”, disse Shanahan. “Ele estava sofrendo, apenas chateado, exatamente como você esperaria. Mas ele é um cara forte e espiritual e acredita que tudo acontece por uma razão, então ele ficará bem. estava apenas dizendo a ele o quanto eu me sentia mal por ele e apenas deixando-o saber que estamos todos aqui para apoiá-lo nisso.”

O técnico do 49ers, Kyle Shanahan, disse na segunda-feira que ficaria “surpreso” em ter Christian McCaffrey de volta para o jogo desta semana contra os Cowboys, mas que um retorno após o adeus da Semana 9 é possível. Darren Yamashita/Imagn Imagens

Os Niners assinaram com Aiyuk uma extensão de quatro anos no valor de US$ 120 milhões em agosto, após uma longa disputa contratual. Ele termina esta temporada com 25 recepções para 374 jardas e nenhuma pontuação.

O revés de Aiyuk é o mais recente de uma lista cada vez mais longa de lesões em 49ers importantes. O running back Christian McCaffrey (tendinite de Aquiles), o linebacker Dre Greenlaw (ruptura de Aquiles), o defensive tackle Javon Hargrave (ruptura de tríceps) e o safety Talanoa Hufanga (ruptura nos ligamentos do pulso) estão entre os outros que perderam um período significativo de tempo.

“É uma merda”, disse o central Jake Brendel no domingo sobre Aiyuk. “Qualquer lesão como essa em uma de suas armas no ataque ou na defesa é uma droga. Sinto que, como escalação, só temos que responder. revés na produtividade no ataque.”

Com Aiyuk perdido na temporada, os 49ers esperam trazer Samuel e seu colega wide receiver Jauan Jennings de volta para o confronto de domingo à noite com o visitante Dallas Cowboys. Jennings não jogou contra o Kansas City por causa de uma lesão no quadril sofrida na vitória em 10 de outubro sobre o Seattle Seahawks.

Se eles não conseguirem um ou ambos Samuel e Jennings para o jogo contra Dallas, os Niners teriam novamente que recorrer a um grupo amplo que inclui os novatos Ricky Pearsall e Jacob Cowing, o jogador do segundo ano Ronnie Bell e o veterano Chris Conley, que também está no dia a dia com uma lesão no tornozelo.

“Ele estava sofrendo, apenas chateado, exatamente como você esperaria. Mas ele é um cara forte e espiritual e acredita que tudo acontece por uma razão, então ele ficará bem. estava apenas dizendo a ele o quanto eu me sentia mal por ele e apenas deixando-o saber que estamos todos aqui para apoiá-lo nisso.” O técnico do 49ers, Kyle Shanahan, em sua conversa com WR Brandon Aiyuk

“Com Jauan e Deebo, não tenho certeza se os recuperaremos esta semana ou não”, disse Shanahan. “Então, foi um bom começo para esses caras, e eles devem ter muito mais por vir.”

O tight end George Kittle, que pegou a maior parte da folga na recepção de passes contra os Chiefs com seis recepções para 92 jardas, também sofre diariamente com uma torção no pé.

Em outra parte do front de lesões, Shanahan disse que os Niners também não esperam receber de volta McCaffrey, Greenlaw ou o chutador Jake Moody esta semana.

“Christian ainda está progredindo em sua reabilitação”, disse Shanahan. “Ele não teve nenhum contratempo, então tem sido tudo uma boa notícia até agora. Eu ficaria surpreso em tê-lo de volta esta semana, mas espero que a semana de despedida corra bem e tenha uma chance muito melhor logo após a semana de despedida. .”

Shanahan indicou que Moody também poderia retornar após o adeus da Semana 9, mas que Greenlaw provavelmente demorará um pouco mais.