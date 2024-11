Brandon Moreno: A luta de Brandon Royval foi o ‘ponto de ruptura’ que o fez considerar uma longa dispensa

Brandon Moreno está de volta à jaula mais cedo do que o esperado, mas isso não significa que ele não tenha parado para refletir sobre suas lutas recentes.

O bicampeão peso mosca estabeleceu uma rotina de lutas uma vez a cada seis ou sete meses nos últimos anos, e seu retorno na luta principal do UFC Edmonton, no sábado, ocorre após uma pausa um pouco mais longa, após lutas mais recentes em fevereiro. No UFC Cidade do México, Moreno perdeu na decisão dividida para Brandon Royval e o resultado fez Moreno parar de pensar em competir.

“Acho que foi o break point”, disse Moreno no Media Day do UFC Edmonton na quarta-feira. “É isso. Já falei isso antes, não quero dar nenhuma desculpa. Acho que Brandon Royval está fazendo um trabalho incrível agora. Ele é um cara durão, com um ritmo incrível no meio da luta, mas sei lá, sinto que aquela noite foi aquela noite em que a cabeça não está lá. Isso é muito frustrante porque fiz todo o camp, a elevação, deixei minha família por dois meses, sparrings muito legais, tudo, e aí na luta eu não estava lá. Meu corpo estava lá, mas minha mente – não sei, isso é muito frustrante para mim.”

“Sem desculpas”, acrescentou. “Não quero chegar aqui e começar a dar muitas desculpas. Acho que é muito normal entre lutadores, talvez você possa perguntar aos outros lutadores: ‘Você teve lutas em que sentiu que sua mente não estava lá?’ Eles vão dizer sim, e aquela noite foi uma das minhas.”

A derrota para Royval colocou Moreno em uma seqüência de duas derrotas consecutivas, apenas a segunda vez em sua carreira que sofreu derrotas consecutivas, com Alexandre Pantoja derrotando recentemente Moreno pelo título peso mosca no UFC 290. Ambas as derrotas vieram por decisão dividida em excesso. fechar lutas de cinco rounds.

Moreno planejava tirar uma folga após a luta com Royval, mas sua coceira competitiva continuava aumentando. É graças à sua equipe e família que ele conseguiu ficar longe do octógono por tanto tempo.

“Acho que é muito fácil, sou um competidor”, disse Moreno ao ser questionado sobre o que o fez voltar antes do esperado. “Quando decidi dar uma pequena pausa na competição, estava tudo bem naquele momento, mas depois disso, três semanas depois, comecei a pensar de novo: ‘Caramba, quero lutar. Eu quero lutar. Eu quero lutar. Aí foi quando minha esposa, minha família me ajudou muito nisso.

“Minha esposa e meus treinadores dizem: ‘Ei, você precisa fazer uma pausa. Você tem que levar isso a sério. Você tem que descansar, estar com sua família, com suas filhas. Faça mais momentos agradáveis ​​com eles primeiro. Então eu tive que me acalmar. Eu tive essa briga comigo mesmo em mente para levar essa pausa a sério.”

No sábado, Moreno luta contra Albazi, um candidato que vem de uma longa paralisação e que ainda não perdeu em cinco partidas no UFC. Embora os lutadores pareçam estar indo em direções opostas, Moreno não está desanimado com as duas últimas lutas; em vez disso, ele sentiu que seu desempenho competitivo era uma prova de que o seu melhor ainda estava por vir.

“É uma loucura – e tenho conversado com meus treinadores sobre isso – me sinto muito frustrado porque mesmo quando perdi as duas últimas lutas, me sinto no meu melhor”, disse Moreno. “Eu me sinto muito forte. Me sinto mais forte, com melhor técnica, com mais conhecimento sobre o jogo de luta, só o resultado não é o que tenho tido [before]. Então agora meu objetivo é mostrar isso ao mundo. Para respaldar todas as minhas palavras, para respaldar todo o meu trabalho duro na academia e pronto.”