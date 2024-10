Brandon Royval espera a próxima disputa pelo título e promete ir ‘bolas contra a parede’

Brandon Royval manteve sua posição de principal candidato. E agora ele quer o que é dele.

“Raw Dawg” conquistou duas vitórias consecutivas no sábado, com uma emocionante vitória por decisão dividida sobre Tatsuro Taira na luta principal do UFC Vegas 98. Os 10 melhores pesos mosca foram para frente e para trás por 25 minutos, com o mais experiente Royval eliminando o vitória.

Desde a derrota para o campeão peso mosca do UFC Alexandre Pantoja em fevereiro, Royval conquistou vitórias sobre o invicto Taira e o bicampeão Brandon Moreno, então outra oportunidade de campeonato está ao seu alcance. Se Royval entender isso, ele promete fazer um esforço mais vigoroso desta vez.

“Estou indo contra a parede”, disse Royval na coletiva de imprensa pós-luta da noite. “Confio no meu ritmo, confio no meu cardio. Um Raw Dawg de quinta rodada é um Raw Dawg perigoso. Eu confio em mim mesmo. Acho que se algum dia eu lutasse com Pantoja de novo, talvez não devesse contar meus segredos, mas vou direto atrás dele. Acho que joguei muito seguro, fiquei um pouco preocupado demais. Dito isto, vou em frente, vou disparar e é isso que vou fazer.

Quando Royval lutou contra Pantoja há oito meses, ele saiu do lado errado de uma decisão unânime após uma luta em que foi atipicamente tímido. Antes dessa luta, Royval era conhecido por sua intensidade e agressividade, marcando 12 de suas primeiras 16 vitórias por nocaute ou finalização e ganhando três bônus de Luta da Noite (ele ganhou mais um sábado pela luta com Taira).

Royval também é conhecido por lutar apenas nas melhores competições, tendo dividido o octógono com adversários ranqueados desde sua estreia no UFC em 2020. Some tudo e ele não vê como os casamenteiros podem negar-lhe outra chance pelo ouro.

“Vejo uma disputa pelo título a seguir, não há como isso”, disse Royval. “Tenho uma vitória sobre todos os cinco primeiros da categoria. Eu adoro revanches, mas dito isso, consegui chegar à disputa pelo título. Antecipei rapidamente o número 1, acabei de eliminar o prospecto mais quente da divisão, acho que a disputa pelo título é o que vem a seguir para mim e serei o reserva para a luta pelo título em 7 de dezembro.

A luta pelo título em 7 de dezembro mostra Pantoja defendendo seu título peso mosca contra o estreante do UFC Kai Asakura no co-evento principal do UFC 310. A estrela japonesa fez seu nome na promoção RIZIN de seu país natal e conquistou vitórias notáveis ​​​​sobre Kyoji Horiguchi, Manel Kape (que vingou sua derrota para Asakura em 2019) e, mais recentemente, o destaque do Bellator, Juan Archuleta.

Royval é fã e acha que Asakura tem chances de destronar Pantoja, mas não ficará surpreso se Pantoja mantiver e acabar lutando contra Royval pela terceira vez.

“Há algum tempo que venho observando Kai Asakura”, disse Royval. “Acho que ele está doente. Acho que tem muita coisa legal. Ele ainda não chegou ao peso mosca, então estarei lá e estarei pronto caso ele não chegue. Dito isto, darei as rosas àquele homem. Acho que ele traz muita emoção para a categoria, acho que ele poderia tirar o Pantoja. Acho que se Pantoja lutar com ele, tudo estará acabado. Dito isto, a luta começa em pé.”