Brandon Royval explica por que recusou luta contra Kai Asakura no UFC 305: ‘Não sou mais uma prostituta barata’

Brandon Royval recebeu uma oferta para enfrentar Kai Asakura no UFC 305, em Perth, mas acabou recusando.

Agora, Royval enfrentará Tatsuro Taira na luta principal do card de luta do UFC Vegas 98, no sábado, no UFC APEX. “Raw Dawg” diz que a luta com o ex-campeão peso galo do RIZIN o empolgou, mas se ele fosse fazer a jornada de 16 mil quilômetros, precisava valer a pena.

“Eles me ofereceram aquela luta na Austrália”, disse Royval ao MMA Fighting. “Pedi-lhes mais dinheiro, pedi um punhado de coisas e eles disseram que não. E então eu pedi a eles uma dessas coisas e eles disseram que não. E eu pensei, tudo bem, então não vou lutar com um cara, não no UFC, por pouco dinheiro, do outro lado do mundo. [world] onde não estou dormindo. Não estou conseguindo nada disso, não estou conseguindo uma chance garantida pelo título, não estou conseguindo mais dinheiro.

“Tenho que trazer toda a minha equipe para lá se for para lá, porque preciso colocar meu ritmo Arcadiano em funcionamento. Então é como se eu tivesse que levar toda a minha equipe e caras que se parecem com Kai Asakura. Então foi um daqueles [things where] financeiramente [it] não faz sentido para mim. E então também, tipo, o risco não [exceed] a recompensa. Se eu for lá e perder, acabei de perder alguém sem classificação, e se eu for lá e ganhar, eles não vão me garantir uma chance pelo título nem nada. Então não houve realmente nenhuma recompensa nisso.”

Royval, de 32 anos, está pronto para fazer sua décima aparição no octógono, e o faz em sua segunda atração principal consecutiva do Fight Night. Em dezembro, Royval perdeu sua primeira oportunidade de ouro no UFC, perdendo por decisão unânime para Alexandre Pantoja no UFC 296. Com seu futuro desconhecido após a derrota, Royval aproveitou a oportunidade para enfrentar o ex-adversário Brandon Moreno em cima da hora no principal evento do UFC Cidade do México, e conquistou a vitória por decisão dividida.

Com mais de quatro anos na promoção, e sendo o atual melhor colocado do UFC até 125 libras, Royval aprendeu, e entendeu, que quando você está nessa posição, o suco precisa valer a pena – mesmo para um fã – luta amigável contra Asakura.

“Cara, eu penso em mim, mano, sou uma prostituta com certeza”, explicou Royval. “Coloquei meu corpo em risco por dinheiro. Mas é neste momento [that] Eu ganhei meu lugar em primeiro lugar. Eu lutei pra caramba. Sou o número 1 do mundo. Então sou uma prostituta cara. Não sou mais uma prostituta barata. Não estou apenas vendendo meu corpo para qualquer um que o leve.

“Eu tenho um preço por mim, e não estou transando com ninguém, sabe o que estou dizendo? Ainda acredito do fundo do coração que sou o lutador mais emocionante do peso mosca. Sempre que minhas lutas não foram emocionantes, não foi por minha causa.”

Asakura assinou com o UFC no início deste ano, após uma vitória por paralisação sobre o ex-campeão do Bellator Juan Archuleta no RIZIN 45 na última véspera de Ano Novo. O jogador de 30 anos ainda não fez sua estreia na promoção.

Caso derrotasse Taira no sábado, Royval adoraria ter a chance de vingar a derrota para o campeão. Mas se não, ele adoraria enfrentar Asakura, e talvez fazê-lo se o UFC retornar ao Japão em 2025.

“Não sei, realmente não sei”, disse Royval. “Quero lutar por um cinturão. Mas dito isso é tipo, se eles não vão me dar o cinturão e é tipo, acho que tenho uma vitória sobre os cinco primeiros da categoria, não sei o que mais vocês querem, filho da puta .

“Mas caramba, sim, eu meio que quero lutar contra Kai Asakura no Japão. O Japão é um sonho. Kai Asakura está doente. Isso me tira da cama e quero lutar pela porra do cinturão. Se eles querem animar Kai, então eu quero aceitar isso.”