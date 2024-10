Brantley Gilbert teve a bênção da esposa para retornar ao show após o nascimento do ônibus de turnê

Conversamos com o casal no “TMZ Live” na segunda-feira, onde Brantley e Amber compartilharam os detalhes surpreendentes sobre a chegada de seu terceiro filho ao mundo.

Como disse Brantley… ele inicialmente pensou que havia uma ameaça à segurança quando foi subitamente puxado para fora do palco no meio do show. No entanto, ele logo foi informado da situação de sua esposa… e Brantley está elogiando sua senhora como “a verdadeira estrela do rock” de sua família.