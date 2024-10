Brasil 2 x 1 Chile (10/10/2024) Análise do jogo

O fraco Brasil conseguiu uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Chile, nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, na quinta-feira, graças a um gol do substituto Luiz Henrique aos 89 minutos.

Depois de uma derrota decepcionante para o Paraguai e de quatro das últimas cinco eliminatórias com uma série de atuações ruins, o Brasil teve que se recuperar de uma desvantagem de gol, quando Eduardo Vargas colocou os locais na frente com uma bela cabeçada após cruzamento de Felipe Loyola. o segundo minuto.

O Chile desperdiçou chances de ampliar a vantagem, mas o Brasil conseguiu empatar nos acréscimos, antes do intervalo, quando Savinho fez uma boa jogada pela direita e cruzou para Igor Jesus, que cabeceou de cabeça para longe do goleiro, marcando na primeira chamada. -up para a seleção nacional.

O Brasil controlou o segundo tempo e encontrou uma vitória merecida no final, com um belo remate do companheiro de equipe de Jesus contra o líder da liga brasileira e semifinalista da Copa Libertadores, Botafogo Luiz Henrique, que acertou um chute em curva da entrada da área para resgatar os cinco. vezes campeões da Copa do Mundo, três pontos muito necessários.

A vitória colocou o Brasil em quarto lugar na classificação, com 13 pontos, dois atrás do Uruguai e oito da líder Argentina. O Chile está em penúltimo lugar com cinco pontos.

Na manhã de quinta-feira, a líder Argentina empatou em 1 a 1 com a Venezuela, no retorno de Lionel Messi às seleções devido a uma lesão.

O capitão argentino deu uma assistência brilhante a Nicolás Otamendi num relvado encharcado para abrir o marcador 13 minutos após o pontapé de saída, mas a incansável Venezuela reagiu e empatou com um cabeceamento de Salomón Rondón na segunda parte.

A Bolívia, em boa forma, conquistou uma vitória por 1 a 0, sua terceira vitória consecutiva, dando à Colômbia, segunda colocada, sua primeira derrota nas eliminatórias.

Tentando encerrar uma série de 13 jogos sem vitórias contra o adversário, a Bolívia começou bem, mas teve que jogar a maior parte do jogo com 10 jogadores, já que Héctor Cuéllar foi expulso com cartão vermelho direto por derrubar o atacante Roger Martinez como o último homem no 20 minutos.

No entanto, os ferozes locais conseguiram encontrar o gol da vitória com um chute impressionante de Miguel Terceros, que dominou perto da linha lateral direita, cortando para dentro e vencendo dois zagueiros colombianos antes de desferir um belo chute de pé esquerdo que voou para o canto superior esquerdo do campo. 58 minutos.

A Argentina lidera a classificação com 19 pontos, três à frente da Colômbia e quatro do terceiro colocado Uruguai, que tem um jogo a menos e enfrentará o último colocado Peru na sexta-feira.

O Brasil subiu para o quarto lugar, ultrapassando o Equador, que está em quinto lugar com 12 pontos após um empate sem gols contra o Paraguai.

A Bolívia está atrás do Equador no saldo de gols, em sexto, seguida pela Venezuela, com um ponto atrás, em sétimo. Apenas os seis primeiros colocados têm vaga garantida na final de 2026.