Brasil 4 x 0 Peru (15 de outubro de 2024) Análise do jogo

Raphinha converteu um pênalti em cada tempo para guiar um Brasil melhorado à vitória em casa por 4 a 0 sobre o Peru nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, na terça-feira.

Aproveitando a vitória por 2 a 1 da semana passada no Chile, o Brasil parecia mais animado desde o início e dominou a posse de bola, com gols tardios de Andreas Pereira e Luiz Henrique dando brilho a um desempenho impressionante.

O Brasil, que havia perdido quatro das cinco eliminatórias antes da vitória no Chile na quinta-feira, está em quarto lugar na classificação com 16 pontos após 10 jogos, atrás do terceiro colocado Uruguai no saldo de gols.

“Acho que precisávamos disso, era muito importante vencer os dois jogos para voltar ao caminho certo”, disse Raphinha à televisão brasileira Globo.

“Foram dois jogos que conseguimos controlar. Está longe de ser perfeito, mas acredito que estamos no caminho certo.”

Depois de acertar a trave aos 24 minutos, Raphinha deu vantagem ao time da casa de pênalti aos 38 minutos, após o zagueiro peruano Carlos Zambrano ter sido penalizado por handebol.

O atacante do Barcelona ampliou a vantagem do Brasil de pênalti aos 54 minutos, depois que Zambrano derrubou Savinho na área.

Jogadores brasileiros comemoram após marcar gol contra o Peru nas eliminatórias para a Copa do Mundo.

O substituto Pereira marcou o terceiro gol do Brasil com um chute acrobático aos 72 minutos, finalizando de forma brilhante um cruzamento de Luiz Henrique, que fechou a vitória dois minutos depois com um chute rasteiro na entrada da área.

A Argentina derrotou a Bolívia por 6 a 0 e liderou a classificação com 22 pontos, três pontos à frente da Colômbia, que goleou o último colocado Chile por 4 a 0.

Davinson Sanchez abriu o placar para a Colômbia com uma cabeçada desviada aos 34 minutos e Luis Diaz aumentou a vantagem no início do segundo tempo com uma finalização fácil para o gol vazio após um erro grave da defesa visitante.

Jhon Duran e Luis Sinisterra fecharam a vitória e o Chile sofreu a quinta derrota consecutiva nas eliminatórias.

O Paraguai venceu a Venezuela por 2 a 1 e está em sexto lugar com 13 pontos, empatado com o quinto colocado Equador e um à frente da Bolívia, em sétimo. Os seis melhores times têm vaga garantida na final de 2026 na América do Norte.