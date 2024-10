Braves conquistam; É improvável que Chris Sale comece o jogo 1 contra Padres

Um dia de beisebol para os livros de história terminou como muitos esperavam – com o Atlanta Braves e o New York Mets dividindo uma partida dupla de maquiagem para ambos se classificarem para os playoffs – mas o drama em campo e as últimas notícias dele fizeram com que o Braves o gerente Brian Snitker chamou de “montanha-russa”.

O Mets venceu por 8-7 em um jogo 1 dramático, com algumas reviravoltas violentas e colapsos por parte dos atacantes de ambos os times. O Braves tinha uma vantagem de 3-0, o Mets revidou com um top de seis corridas no oitavo inning, o Braves retomou a liderança por 7-6 no final do oitavo, então o Mets assumiu a liderança para sempre quando Francisco Lindor acertou um home run de duas corridas no topo da nona e trotou despreocupadamente pelas bases.

Nos 40 minutos entre os jogos 1 e 2, o gerente geral do Braves, Alex Anthopoulos, disse aos repórteres que o ás Chris Sale foi arranhado em seu início programado no jogo 2 por causa de espasmos nas costas. Sale entrou no escritório de Snitker para lhe contar a novidade cerca de uma hora antes do primeiro jogo.

Depois de vencer a bebida noturna de segunda-feira, Snitker disse que não estava otimista de que Atlanta teria a Liga Nacional lançando o vencedor da Tríplice Coroa na próxima rodada contra o San Diego Padres. O jogo 1 é terça-feira às 20h30 horário do leste dos EUA.

“Acho que não. Não. Não”, disse Snitker quando questionado se Sale estaria disponível. O Braves reavaliará a situação de Sale caso avance para a Division Series.

“Ele quer avançar”, disse Snitker. “Esperamos que, com mais descanso ou algo assim, possamos recuperá-lo e passar para a próxima fase.”

O substituto de Sale e, em última análise, o herói do jogo 2 para os Braves, foi Grant Holmes (4 entradas, 1 rebatida, 0 corridas, 7 eliminações), uma escolha do primeiro turno de 2014 que fez sua estreia na liga principal nesta temporada, após 10 temporadas no menor ligas. Holmes foi limitado a 53 arremessos na segunda-feira, depois de lançar 1⅔ entrada contra o Royals no domingo.

“Se eu soubesse [Sale would be scratched] ontem à noite, eu não teria lançado Grant ontem à noite “, disse Snitker após o jogo. Holmes e uma equipe de arremessadores de retalhos ajudaram o Braves a garantir sua sétima vaga consecutiva nos playoffs.

Os Braves usaram quase todas as opções de arremesso que tinham. O titular Reynaldo Lopez fez uma entrada sem gols em um dia de descanso, e o titular Max Fried disse a Snitker que estaria pronto em caso de emergência. Os apaziguadores Joe Jimenez e Raisel Iglesias lançaram em ambos os jogos. Quando questionado sobre como essa abordagem prática dos últimos dias afetaria sua equipe de arremessadores dos playoffs, Snitker não tinha certeza.

“Temos quatro horas no ar para descobrir”, disse ele. “Não sei.”

Sale não lançava desde 19 de setembro, quando sua velocidade caiu no segundo tempo de uma largada em Cincinnati; sua velocidade caiu para 92,7 mph em média, de 95,9 em sua largada anterior. Snitker disse que Sale lidou com problemas antigos periodicamente durante toda a temporada.

“Acho que ele sentiu isso em Cincinnati, mas é algo que ele teve durante todo o ano”, disse Snitker. “Ele sabe como lidar com isso.”

A venda aumenta os problemas de lesões para Atlanta em uma temporada em que Spencer Strider, Ronald Acuna Jr., Austin Riley e AJ Minter estão fora dos playoffs, enquanto Ozzie Albies e Michael Harris II ficaram de fora por um longo período na temporada regular.

Albies foi a estrela ofensiva do Braves na segunda-feira, chegando à base cinco vezes, fazendo cinco corridas e marcando mais duas em ambos os jogos. Ele está batendo exclusivamente com a mão direita pela primeira vez em sua carreira profissional, depois de retornar no início deste mês devido a uma fratura no pulso esquerdo.

“Eu estava ficando mais confortável com o passar do dia”, disse Albies “… É definitivamente diferente [right-on-right] quando tem um cara jogando mais de 95.”

A Associated Press contribuiu para este relatório.