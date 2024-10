Braves deixa Chris Sale fora do elenco para a série wild-card contra Padres

O canhoto Chris Sale não está na escalação do Atlanta Braves para a National League Wild Card Series contra o San Diego Padres, foi anunciado na terça-feira.

Sale, um candidato ao prêmio NL Cy Young, foi eliminado na segunda-feira no jogo 2 da partida dupla de Atlanta contra o New York Mets devido a espasmos nas costas, com o Braves precisando de uma vitória para avançar para os playoffs.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

O Braves disse na segunda-feira que Sale (18-3, 2,38 ERA) não estaria disponível até pelo menos a série da divisão. Ele não arremessa desde 19 de setembro, quando sua velocidade caiu no segundo tempo de uma largada em Cincinnati; sua velocidade caiu para 92,7 mph em média, de 95,9 em sua largada anterior.

O técnico do Braves, Brian Snitker, disse que Sale lidou com problemas antigos periodicamente durante toda a temporada.

Os destros Bryce Elder e AJ Smith-Shawver fizeram parte da escalação de Atlanta para a série melhor de três e são candidatos para iniciar o jogo 1 na terça-feira em San Diego (20h30 horário do leste, ESPN). Os arremessadores iniciais Spencer Schwwellenbach e Grant Holmes ficaram de fora da escalação depois de lançarem contra o Mets na segunda-feira.

A Associated Press contribuiu para este relatório.