Brendan Schaub explica por que ‘Cowboy’ Cerrone está retornando da aposentadoria, possíveis lutas que ele pode enfrentar

Donald “Cowboy” Cerrone parecia sério quando anunciou sua aposentadoria do Fighting Back em 2022, mas menos de três anos depois, ele já está planejando um retorno.

O membro do Hall da Fama do UFC, de 41 anos, anunciou planos de voltar à ação com a esperança de quebrar mais alguns recordes e fazer 50 lutas sob o guarda-chuva da família UFC (lutas combinadas entre UFC, WEC, Strikeforce, PRIDE, etc). Apenas um dia depois de Cerrone anunciar seus planos, o ex-peso pesado do UFC Brendan Schaub conversou com ele sobre a decisão de sair da aposentadoria e lutar novamente.

“Eu literalmente conversei com o ‘Cowboy’ antes de vir aqui porque nós dois praticamos corridas off-road e eu e ele estávamos conversando sobre algumas coisas de corrida”, disse Schaub ao MMA Fighting. “Eu mencionei, eu disse ‘voltando, né?’ e ele simplesmente começou a rir.

“’Cowboy é um animal diferente, onde eu presumo que o UFC oferece lutas adequadas para ele. Tipo, não o jogue lá com esses assassinos. Ele é uma lenda, ele merece isso.”

Já se passou uma década desde a última vez que Schaub competiu, mas ele entende a tentação de lutar novamente porque a natureza competitiva dos atletas desse nível nunca acaba.

Claro, existem inúmeras razões pelas quais é tão difícil desistir do esporte, mas Schaub sabe que para muitos lutadores isso se resume a uma decisão financeira. Porém, esse não é o caso de “Cowboy”, o que fez Schaub inicialmente questionar a decisão de retornar ao UFC até ouvir a empolgação e entusiasmo de Cerrone em lutar novamente.

“Eu amo ‘Cowboy’ – ele é louco assim: ‘Cowboy’ tem uma carreira de muito sucesso fora do octógono”, disse Schaub. “A única razão pela qual a maioria desses caras volta é porque estão perseguindo aquele dragão, querem a fama, querem os olhos, querem a competição, querem o dinheiro. ‘Cowboy’ não precisa de nada disso. Isso mostra o quanto ele adora lutar. Ele disse ‘Eu só quero quebrar aquele clube 50/50, 50 lutas, finalizador de tempo, todas essas coisas.’ Parabéns a ele.

“Eu mencionei isso para dissuadi-lo, no final [of the conversation] Estou como o inferno, sim! Mal posso esperar. ‘Cowboy’ Cerrone está de volta!”

Não é nenhuma surpresa que Cerrone seja um viciado em adrenalina – ele se envolveu em todos os tipos de esportes radicais, mesmo perto de algumas de suas maiores lutas – mas Schaub presumiu que sua nova carreira em carros de corrida iria coçar essa vontade para ele.

Acontece que nada pode substituir a luta de Cerrone, que é, em última análise, a principal razão pela qual ele está voltando.

“Sou apenas diferente”, disse Schaub. “Não me interpretem mal, há algumas coisas que sinto falta na luta. Quando você está correndo, eu corro em UTVs, eu corro em Polaris… ‘Cowboy está fazendo corridas de garotos grandes. O Nitro Circus e ele está em caminhões de troféus e Classe Um, ele está fazendo merda de garoto grande. É intenso, é uma loucura. Estamos falando de caminhões de 800 cavalos, caminhões de milhões de dólares.

“Se isso não está te deixando nervoso, você tem problemas. Todos nós temos nossos problemas. Mas não é suficiente para ‘Cowboy’.”

Por mais que vá apoiar Cerrone em sua tentativa de retorno, Schaub sabe que ainda há muitas montanhas que precisa escalar antes de estar pronto para competir novamente com os melhores dos melhores do UFC.

Talvez o maior obstáculo seja o uso admitido de drogas para melhorar o desempenho de Cerrone desde que se aposentou, porque nada disso é ilegal quando ele não está lutando no UFC.

Isso muda quando Cerrone notifica oficialmente a organização sobre seus planos de retornar ao octógono, o que significa que ele terá que entrar novamente no programa antidoping do UFC, que exige pelo menos seis meses de testes limpos antes que um atleta possa competir novamente.

“O que ele está fazendo porque estou fazendo TRT (terapia de reposição de testosterona), ‘Cowboy está claramente tomando TRT e peptídeos, tanto faz”, disse Schaub. “Eu disse ‘cara, não acho que as pessoas percebam o que você está fazendo – já é difícil sair do jogo e depois voltar a jogar. Quando você toma peptídeos e TRT há anos e precisa parar com isso, ficar limpo por seis meses seguidos, você já está contra todas as probabilidades aqui. Não acho que as pessoas percebam que o corpo dele vai mudar completamente.

“Lembra quando a USADA entrou no UFC e foi tipo ‘meu lutador favorito está muito diferente’. Vai ser assim, mas com esteróides, sem trocadilhos. O que ele está fazendo é contra todas as probabilidades. Já é difícil o suficiente se ele estivesse fazendo suas próprias coisas e voltasse, mas quando você está se sentindo tão bem tomando essas coisas e seus hormônios estão bons e você tem que sair completamente disso, esse é um caminho difícil.

Obviamente Schaub quer ver Cerrone ter sucesso agora que está claro que ele vai voltar, mas mais do que tudo, ele espera que o UFC o trate bem.

Não se trata de compensação monetária, mas sim do nível de competição que o UFC planeja lançar contra ele, porque Schaub não precisa necessariamente ver Cerrone enfrentando uma série de jovens assassinos famintos que querem fazer dele um nome.

“Espero que eles combinem com ele”, disse Schaub. “Se anunciarem a luta dele e ele estiver lutando contra algum assassino, saberemos o que pensam dele. Mas Dana [White] adora ‘Cowboy’.

“Para ‘Cowboy’ também, o que é diferente, eu estava discutindo isso com ele quando estava no meu caminhão, a quantidade de olhos que ele vai trazer para tudo o que está fazendo – suas corridas CanAm e suas corridas off-road, seu caminhão troféu corridas, todas as coisas que ele está fazendo e o Nitro de Dana [Circus] – isso apenas agrega valor a ‘Cowboy’. Ele é um pouco diferente e tem seu juízo sobre ele. Eu só espero que eles combinem com ele de acordo.”