Brian Cashman diz que o fotógrafo do TMZ pode ser o motorista de Giancarlo Stanton após o sucesso de 2015

Se um fotógrafo do TMZ quiser repetir seu papel como Giancarlo Stantonmotorista pessoal de durante a World Series neste fim de semana … Gerente geral do New York Yankees Brian Cashman diz que vai permitir!

Charlie AlgodãoA primeira vez que Stanton foi motorista do slugger, é claro, aconteceu há quase uma década… depois que Stanton perdeu um vôo em LAX.



Com nada além de tempo para preencher, Cotton perguntou ao então defensor externo do Miami Marlins se ele queria ir até os escritórios do TMZ… e apresentar o programa “TMZ Sports”.

Stanton disse que sim, de forma chocante, e os dois embarcaram no carro surrado de Cotton e partiram a caminho de Playa Vista. Uma curta viagem depois, Stanton chegou com segurança… e pareceu se divertir o tempo todo.

Agora que o jogador de beisebol está de volta a Los Angeles para enfrentar os Dodgers no Fall Classic … Cotton só teve que perguntar a Cashman na quinta-feira no LAX se ele poderia ter o segundo round com o rebatedor de home run – e BC surpreendentemente deu sua bênção .

“Você o levou aonde ele precisava ir são e salvo”, disse Cashman, “então por que não?!”

Até agora, não há ligação entre os dois – e se formos todos honestos, é quase certo que não há chance de alguém cair enquanto os Pinstripes estão competindo por um campeonato. Mas se Stanton precisar de alguma forma – Cashman disse: “Se fosse bom o suficiente para Big G, tenho certeza de que ele estaria em boas mãos.”