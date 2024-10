Brie Garcia (Bella) fala sobre ‘Trauma’ em meio ao divórcio da irmã Nikki

Reproduzir conteúdo de vídeo



O show de Nikki e Brie

Brie Garcia (Bela) está se sentindo impotente em meio à irmã Nikki Garcia (Bella)A separação complicada do marido Artem Chigvintsev … revelando como o drama impactou sua própria saúde mental.

A ex-estrela da WWE pareceu abordar as consequências acaloradas de Nikki e Artem – que fez com que ambos os lados acusassem o outro de violência doméstica – compartilhando como a batalha legal a deixou ansiosa para fazer algo.

Brie sugeriu a saga jurídica no podcast conjunto das irmãs “The Nikki & Brie Show” na sexta-feira … onde ela tocou no “trauma” e no desejo de querer “consertar” as coisas para um ente querido em dificuldades. No entanto, ela reconheceu algumas situações em que você não pode fazer nada.

Nikki não estava no episódio, já que Brie tem feito o show solo ultimamente.

Brie continuou … “Senti tristeza de uma forma que talvez a morte pudesse comparar. Eu literalmente perdi o sono. Deitei na minha cama com os olhos abertos e penso e apenas penso e penso, e penso em tantos coisas diferentes….. Mas a principal coisa que penso é: como posso consertar [things] e como posso ajudar?”

Embora Brie não tenha mencionado diretamente o nome de Nikki ou Artem… ela enfatizou a importância de “assumir responsabilidades”, o que pareceu ecoar a declaração de sua irmã após sua decisão de entrar com uma ordem de restrição contra o profissional “Dancing with the Stars”.

TMZ divulgou a história … Nikki recebeu uma ordem de restrição contra Artem depois de detalhar o suposto abuso que sofreu nas mãos dele. No entanto, o dançarino profissional revidar com acusações próprias… acusando a estrela do reality show de ser o verdadeiro agressor no relacionamento.

A atualização veio uma semana depois que o promotor distrital do condado de Napa Allison Haley anunciado acusações criminais não serão apresentadas contra Artem… depois que ele foi anteriormente preso por violência doméstica em agosto.

Brie parece estar do lado de sua irmã gêmea conforme o drama se desenrola, emitindo um aviso que pode ser interpretado como uma mensagem para seu cunhado.

Ela disse… “Eu direi, mentiras vão te devorar. Você sempre será pego. Ninguém nunca foge livre sem ser pego. Certo? Mentiras não só vão te devorar pessoalmente, mas no final, eles sempre irão expor você. E você tem que se lembrar disso.”