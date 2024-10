Brighton 3-2 Tottenham (6 de outubro de 2024) Análise do jogo

Brighton teve uma recuperação impressionante no segundo tempo, com Danny Welbeck selando uma vitória em casa por 3 a 2 sobre o Tottenham Hotspur em um confronto confuso da Premier League no domingo.

Os gols de Brennan Johnson e James Maddison deram ao time dominante do Spurs uma merecida vantagem de 2 a 0 no intervalo.

Mas o jogo virou de cabeça para baixo após o intervalo, quando a defesa do Tottenham desmoronou sob pressão e sofreu três gols no espaço de 18 minutos.

Yankuba Minteh marcou para os anfitriões três minutos após o recomeço, antes de Georginio Rutter empatar à queima-roupa. Welbeck então marcou de cabeça o terceiro gol do Brighton, após uma defesa mais frágil dos visitantes.

A primeira vitória do Brighton em cinco jogos do campeonato colocou o time acima do Spurs, na sexta posição da tabela, com 12 pontos em sete jogos, enquanto o Tottenham está na nona posição, com 10.

Danny Welbeck marcou o gol da vitória do Brighton na partida da Premier League contra o Tottenham Hotspur. Foto de Bryn Lennon/Getty Images

Quando Johnson marcou o seu sexto golo em seis jogos após passe de Dominic Solanke para recompensar 23 minutos de controlo total do Tottenham, os visitantes estavam cheios de confiança.

Johnson, o primeiro jogador do Tottenham a marcar em seis jogos consecutivos desde Harry Kane em 2019, poderia ter marcado outro antes que uma jogada abrangente dos Spurs terminasse com o chute de Maddison passando furtivamente pelo goleiro do Brighton, Bart Verbruggen.

Welbeck esteve perto de marcar por duas vezes para o Brighton antes do intervalo, mas os anfitriões foram completamente derrotados pelos habilidosos visitantes de Ange Postecoglou.

“O primeiro tempo foi muito decepcionante”, disse Welbeck à Sky Sport. “O desempenho que tivemos foi embaraçoso e não é algo do qual queremos fazer parte.”

O que quer que tenha sido dito no intervalo pelo técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, funcionou muito bem como Brighton, com Pervis Estupiñán como reserva, uma proposta completamente diferente.

O Tottenham estava cochilando porque não conseguiu cortar um cruzamento com o horrível chute de Destiny Udogie caindo para Minteh, que deu um toque antes de chutar para longe de Guglielmo Vicario.

O gol abalou o Tottenham e quando a chuva caiu no litoral sul, eles se despedaçaram.

Dez minutos depois, o ala Kaoru Mitoma fez um passe para Rutter e, como os defensores do Tottenham não conseguiram reagir, ele disparou para o empate do Brighton.

O gol da vitória do Brighton resumiu a exibição do Tottenham no segundo tempo. Rutter nunca deveria ter sido capaz de fazer um cruzamento da direita, mas mostrou muito mais vontade do que aqueles que tentaram impedi-lo e quando a bola foi passada através da área, Welbeck teve a tarefa mais simples de cabecear para a rede.

“É justo dizer que o segundo tempo foi inaceitável e pagamos um preço por isso”, disse Postecoglou, que parecia surpreso com o apito final. “Provavelmente deveríamos ter acabado no primeiro tempo.

“O que fizemos naquela segunda parte é inaceitável e conseguimos o que merecíamos.”