Britney Spears chia enquanto ela mexe em biquíni amarelo Teenie Weenie

No clipe curto… a superestrela pop está usando um biquíni amarelo… junto com um chapéu e óculos escuros… enquanto ela dança e rebola sedutoramente enquanto está ajoelhada em águas rasas. A postagem já acumulou mais de 170 mil curtidas!

Claro… esta está longe de ser a primeira vez que Brit postou algo um pouco perverso em sua conta do IG… a estrela costuma usar roupas picantes enquanto dança em sua casa em Los Angeles.

A armadilha escaldante – com a legenda “Olá, amarelo!” – cai logo após Brit revelando que não muito tempo atrás… ela queimou as sobrancelhas e cílios em um acidente de lareira!

Como você deve se lembrar… a superestrela contou seu quase acidente, dizendo que geralmente faz com que seus seguranças cuidem da iluminação da lareira porque isso já causou algum drama antes… mas 6 meses atrás, ela resolveu o problema com as próprias mãos, e explodiu na cara dela – literalmente!