Britney Spears costumava dormir ao ar livre depois de brigas com ex em Turks e Caicos

Britney Spears está compartilhando alguns dos detalhes mais “tóxicos” de um relacionamento anterior … admitindo que ela costumava dormir ao ar livre depois de brigar com um ex em Turks e Caicos.

No entanto, as memórias não são todas negativas para Britney, que admite que “gostou do som da fonte lá fora”… notando que considerou dormir ao ar livre novamente em Turks e Caicos – mas nos seus termos.

Ela continuou… “Fiquei muito dentro de casa nesta viagem porque está incrivelmente quente!!! Mas acho que posso dormir no pátio do bebê esta noite.”

A vida amorosa de Britney levantou várias sobrancelhas no ano passado… com o topo das paradas divisão do marido dela Sam Asghari em agosto de 2023, resolver o divórcio no início deste ano. Ela mudou-se para uma ex-governanta Paulo Solizque ela supostamente entrei em uma briga com no Chateau Marmont em maio.