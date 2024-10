Britney Spears declara que se casou em postagem bizarra no IG

Britney Spears está mudando o roteiro e se colocando em primeiro lugar depois de alguns fracassos no casamento … deixando uma postagem bizarra onde ela revelou que realmente se casou – e orgulhosamente chamou isso de uma de suas melhores decisões de todos os tempos.

No estilo clássico de Britney, ela compartilhou um de seus clipes desconexos característicos no domingo, balançando um vestido de renda branca e véu para vibrações de noiva completas, derramando o chá na legenda de que seu conto de fadas “eu faço” para si mesma, na verdade, caiu um pouco atrás .

Britney escreveu: “O dia em que me casei… Trazendo isso de volta porque pode parecer constrangedor ou estúpido, mas acho que é a coisa mais brilhante que já fiz!!!”

A postagem, definida como “Fields of Gold” de Sting, foi na verdade um retrocesso a dezembro de 2022, quando Britney tinha apenas 6 meses de casamento com Sam Asghari e tudo semeia rosado.

Avançando alguns meses desde aquela postagem do OG, as coisas mudaram – Sam Asghari pediu o divórcio em agosto de 2023, com o divisão oficialmente encerrada até maio deste ano.