Broncos lidam com negócios em meio a uma explosão de Saints com poucos jogadores

NOVA ORLEANS – Antes de o Denver Broncos partir para sua viagem a Nova Orleans, o técnico Sean Payton lembrou ao seu time um objetivo simples: “Nosso objetivo é colecionar vitórias”.

Os Broncos fizeram isso na quinta-feira, conquistando o quarto da temporada, 33-10. E eles fizeram isso com uma fórmula familiar – defesa, jogo livre de rotatividade do quarterback novato Bo Nix e arremessos de field goal suficientes para fazer o trabalho – contra um time do New Orleans Saints que tinha 17 jogadores no relatório de lesões neste ano. semana.

Os Broncos (4-3) também se inclinaram para seu jogo de corrida, superando 200 jardas corridas para garantir. É o seu melhor recorde depois de sete jogos desde o 5-2 em 2016. A seguir: eles receberão o Carolina em casa no dia 27 de outubro.

Bo Nix levou o Broncos à vitória sobre o Saints em Nova Orleans. Tephen Lew/Imagens de imagem

Tendência preocupante: O Broncos terá um recorde de 4-3, mas o início lento continua. Além de uma rara explosão inicial em Tampa na semana 3, o ataque dos Broncos não estressou as defesas no início. Em seus cinco jogos, excluindo Tampa, antes da noite de quinta-feira, o Broncos fez 20 punts, Nix lançou duas interceptações, perdeu dois fumbles e teve 15 three-and-outs em 30 posses de bola no primeiro tempo. Contra uma defesa do Saints devastada por lesões, o Broncos abriu com uma posse de bola de seis jogadas, incluindo duas falhas feias de Nix e um punt antes de fazer dois arremessos de field goal em suas próximas duas posses.

Análise do QB: Os números parecem bons, mas a mobilidade de Nix continua a ser o seu maior trunfo. Ele registrou seu segundo jogo consecutivo de pelo menos 61 jardas contra o Saints. Nix finalizou 13 de 21 passes para 134 jardas no primeiro tempo, quando as coisas estavam equilibradas, sem sacks e sem turnovers. Mas a visão de 10.000 pés é realmente o que poderia ter sido, mesmo além de sua corrida de 75 metros. Nix perdeu oportunidades nas maiores jogadas da noite no início do jogo por causa de seu trabalho de pés inconsistente.

Forro prateado: Depois de lidar com o choque inicial da concussão do cornerback Pat Surtain II no primeiro ataque defensivo do jogo na semana passada, Denver mostrou que sua defesa ainda tem força. Surtain fará falta em qualquer jogo que não jogue, mas o Broncos rendeu apenas 105 jardas no segundo tempo para o Chargers depois que eles se acomodaram. Na quinta-feira, eles mantiveram o Saints abaixo de 180 jardas antes do quarto período, onde adicionaram um touchdown defensivo do linebacker Cody Barton. Eles também pressionaram o Saints QB Spencer Rattler o tempo todo. -Jeff Legwold

Próximo jogo: contra Panteras (16h25 horário do leste dos EUA, 27 de outubro)

Spencer Rattler e o ataque do Saints lutaram contra o Broncos. Imagens de Gus Stark/Getty

A ajuda não está vindo para os Santos.

Membros da equipe do Super Bowl de 2009 estavam no prédio para assistir ao ex-quarterback Drew Brees ser introduzido no Hall da Fama do Saints no intervalo. Um grande grupo de jogadores lesionados, incluindo o quarterback Derek Carr, o tight end Taysom Hill e os atacantes Erik McCoy e Cesar Ruiz, assistiram da linha lateral. Mais três jogadores (Marshon Lattimore, Paulson Adebo e Nick Saldiveri) foram excluídos do jogo devido a lesões.

Mas a saúde do Saints é apenas um dos problemas de um time que não tem solução rápida à vista. O Saints foi eliminado pela segunda semana consecutiva e marcou apenas 10 pontos contra o Broncos e o ex-técnico Sean Payton.

O Saints (2-5) já perdeu cinco partidas consecutivas e foi derrotado por 60-10 nos últimos seis quartos. Eles enfrentarão o Los Angeles Chargers na próxima semana, após a despedida.

Tendência preocupante: O esforço defensivo. A defesa do Saints já foi a espinha dorsal deste time, mas vem piorando a cada semana e entrou nesta disputa em último lugar na defesa total. O ex-defensivo All-Pro Richard Sherman não mediu palavras no intervalo quando discutiu o esforço geral no Prime Video: “Eles não querem atacar. Eles não querem fazer jogadas. Esses são bons jogadores. .. .Eu não entendo isso. Parece que eles querem que seu treinador seja demitido”, disse Sherman.

Descreva o jogo em duas palavras: Fundo do poço. O ataque não conseguiu marcar, a defesa parecia quase tão ruim quanto na semana passada e o Superdome estava essencialmente vazio no quarto período devido a outro desempenho sem brilho.

Análise do QB: Foi mais um jogo difícil para Rattler, que estava perdendo os dois principais recebedores do Saints, vários atacantes e Hill. Rattler cometeu alguns grandes erros de novato, incluindo um sack/fumble retornado para touchdown no quarto período, um sack/fumble no primeiro quarto e outro fumble que foi resgatado por uma penalidade defensiva. Ele foi capaz de fazer algumas jogadas com as pernas, mas finalmente finalizou 25 de 35 para 172 jardas e nenhum touchdown antes de Jake Haener terminar o jogo. -Katherine Terrell

Próximo jogo: vs. Chargers (16h05 horário do leste dos EUA, 27 de outubro)