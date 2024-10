Broncos vencem no retorno de Sean Payton a Nova Orleans

NOVA ORLEANS – Com as emoções de um retorno à cidade onde treinou por 16 anos, em uma noite que o New Orleans Saints reservou para comemorar seu quarterback de todos os tempos, Drew Brees, o técnico do Denver Broncos, Sean Payton, sabia que precisaria mais de um momento para absorver tudo.

“Estou feliz por ter chegado cedo, seis horas antes do jogo”, disse Payton. “Só tive tempo de sobra para tomar um café. … Essa parte, voltar aqui, foi especial.

Payton, agora em sua segunda temporada no Broncos, retornou ao Superdome como técnico adversário pela primeira vez na noite de quinta-feira, aventurou-se pela primeira vez no vestiário dos visitantes do estádio e depois viu seu atual time apresentar um desempenho defensivo de elite. em uma vitória magistral por 33 a 10 sobre o Saints.

Isso levou os Broncos para 4-3, seu melhor recorde depois de sete jogos desde a temporada de 2016, quando estavam 5-2 após o sétimo jogo.

“Foi bom conseguir a vitória contra seu ex-time, especialmente para nosso treinador, e para o resto da equipe e os caras que jogaram aqui”, disse o tackle do Broncos, Mike McGlinchey. fez.”

Payton foi o técnico do Saints de 2006 a 2021, e Brees foi seu zagueiro titular durante todo o seu mandato. Brees foi homenageado no intervalo como o mais novo membro do hall da fama do Saints e, antes do jogo, saiu correndo do túnel sob o rugido estrondoso de uma multidão lotada após a defesa do Saints ter sido apresentada.

Mas depois que toda a agitação pré-jogo deu lugar ao pontapé inicial, os Broncos simplesmente despacharam os Saints, devastados por lesões, em todas as frentes em uma curta semana. A defesa do Broncos terminou com seis sacks e um touchdown defensivo e manteve o Saints com 271 jardas no total, 92 dessas jardas no quarto período, quando o Broncos tinha muitos de seus reservas na escalação defensiva.

Os Broncos também correram para 225 jardas no ataque – 88 jardas e dois touchdowns do running back Javonte Williams, bem como 75 jardas do quarterback Bo Nix – enquanto o Denver marcava em seis posses consecutivas no meio do jogo. Em suma, o esforço concentrado que Payton disse que queria em uma semana de treinos abreviada.

“É fácil reclamar em uma semana curta”, disse Payton. “Mas no geral estou satisfeito com a forma como jogamos.”

Além da chegada antecipada de Payton ao Superdome, ele passou um pouco mais de tempo do que o normal antes do jogo conversando com sua família e um grande grupo de amigos da região de Nova Orleans. Payton e vários treinadores e membros da equipe do Broncos que trabalharam com o Saints durante seu tempo em Nova Orleans também participaram brevemente de um evento para Brees na quinta-feira.

Os Broncos têm uma longa lista de assistentes técnicos que fizeram parte da equipe de Payton no Saints, bem como ex-jogadores do Saints que agora estão no elenco do Broncos. Payton disse que o running back Tyler Badie, cuja família se mudou da área de Nova Orleans para Maryland após o furacão Katrina, mostrou a ele uma foto antes do jogo de Badie, de 12 anos, com uma camisa do Saints, ao lado de seu pai no campo de treinamento – – “então você se sente velho”, disse Payton.

Após a vitória, Payton recebeu a bola do jogo no vestiário dos Broncos.

“(Isso) significou muito”, disse Payton. “Porque houve muitos momentos aqui. Porque você tem a chance de ver jogadores antigos e depois estar com esse time, esse grupo de proprietários, é por isso que você sente falta, o ano em que saí (2022)… você sente falta de relacionamentos, sente falta de criar memórias.”