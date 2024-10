Broncos WR Josh Reynolds ferido em tiroteio na semana passada

ENGLEWOOD, Colorado – O wide receiver do Broncos, Josh Reynolds, foi um dos dois homens feridos em um tiroteio em Denver na manhã de sexta-feira passada.

“Josh Reynolds foi vítima de um tiroteio na sexta-feira em Denver e recebeu tratamento para ferimentos leves”, disse a equipe em comunicado na quinta-feira. “Por respeito ao processo legal, adiaremos comentários adicionais sobre este assunto às autoridades.”

Documentos policiais indicam que Reynolds e outro homem foram localizados, após várias ligações para o 911 para relatar que duas pessoas haviam sido baleadas, perto da South Quebec Street e da East Union Avenue, em Denver. Reynolds foi baleado duas vezes – uma no braço esquerdo e outra na nuca.

Fontes da equipe disseram na quinta-feira que Reynolds foi tratado e recebeu alta de um hospital na área de Denver horas após o tiroteio.

Reynolds, 29 anos, não foi encontrado para comentar.

Reynolds, que atualmente está na reserva por lesão após uma cirurgia no dedo, esteve presente nas atividades da equipe esta semana, inclusive na quinta-feira, no complexo dos Broncos, no subúrbio ao sul de Denver. O Broncos enfrentou o Saints em Nova Orleans no dia 17 de outubro, e Reynolds não viajou porque está atualmente na reserva por lesão.

A polícia disse que Reynolds e outras duas pessoas relataram que estavam no Shotgun Willie’s, um clube de strip-tease em Glendale, Colorado, e partiram às 2h45 da manhã de sexta-feira. Reynolds e um dos homens deixaram o clube em um SUV e mais tarde disseram à polícia que foram seguidos por vários veículos e tiros foram disparados.

Reynolds e o outro homem saíram do SUV em que estavam quando este não circulava mais na Interstate 25, a rodovia que corta Denver de norte a sul. O SUV foi encontrado posteriormente pela polícia com vários buracos de bala.

O terceiro homem do grupo de Reynolds, que não viajava no SUV, foi ferido por vidros quebrados, mas não baleado, segundo documentos.

A polícia de Denver anunciou que prendeu dois homens em conexão com o tiroteio: Burr Charlesworth, 42, e Luis Mendoza, 35. Eles estão detidos para investigação de tentativa de homicídio em primeiro grau e agressão em primeiro grau.

Documentos mostram que investigadores da polícia dizem que Mendoza seguiu Reynolds e os outros dois para fora do clube de strip quando o grupo saiu.