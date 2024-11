Bronny James deu as boas-vindas de volta a Cleveland com um pôster retrô

LeBron dar Bronny James retornaram a Cleveland para o jogo do Lakers contra o Cavaliers… e o time da cidade natal está reservando um tempo para receber o novato e seu GOAT em casa, mostrando algumas fotos de seu tempo em The Land!

Os Cavs são conhecidos por mostrar amor aos ex-jogadores e treinadores com ligações com Ohio e/ou com o time… e com a chegada de James, não faltaram fotos antigas para escolher.

Claro, quando Bron estava se preparando para o Wine and Gold na primeira parte de sua carreira, Bronny era uma criança que crescia no nordeste de Ohio.

O novato do Lakers foi homenageado com uma foto retrospectiva do Campeonato da NBA do Cavs 2016… quando ele tinha apenas 15 anos.

A exibição também contou com LeBron posando com os troféus Larry O’Brien e MVP das Finais… e D’Angelo Russellque esperava no Ohio State, e treinador assistente do Lakers Scott Brooksque jogou pelo Cavs.

Embora LeBron tenha retornado ao CLE para jogar contra o Cavs muitas vezes ao longo dos anos… será a primeira vez que Bronny o fará. A expectativa é que o jovem de 20 anos tenha alguns minutos de jogo.

Bronny esteve em ação pela última vez na estreia do time em casa contra o Minnesota Timberwolves… onde ele e seu pai fizeram história como a primeira dupla de pai e filho a entrar em quadra juntos durante a temporada regular da NBA.