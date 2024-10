Bronny James deve ir entre Lakers e G League após viagem

EL SEGUNDO, Califórnia – O novato do Los Angeles Lakers, Bronny James, deve viajar na próxima viagem da equipe de 28 de outubro a novembro. 6 e então começar a alternar entre o elenco ativo e o afiliado da franquia South Bay G League, embora o técnico JJ Redick tenha dito que esses planos podem mudar.

O Lakers derrotou o Minnesota Timberwolves na abertura da temporada de terça-feira, fazendo história quando LeBron James e Bronny James se tornaram a primeira dupla de pai e filho a jogar juntos em um jogo da NBA. LA enfrentará o Phoenix Suns na noite de sexta-feira na Crypto.com Arena e depois receberá o Sacramento Kings no sábado, antes de viajar para Phoenix, Cleveland, Toronto, Detroit e Memphis.

“Nossos planos são sempre fluidos com base em tempo real”, disse Redick na sexta-feira antes do Lakers enfrentar o Suns. “Acredito que temos dois caras se vestindo hoje e ontem não estávamos mais vestidos.

“O plano de Bronny se mudar entre o Lakers e South Bay sempre foi o plano desde o primeiro dia. (Gerente geral) Rob (Pelinka) e eu conversamos sobre isso. LeBron falou sobre isso.”

LeBron passou 11 de seus primeiros 21 anos na liga com os Cavaliers. Ele estava prestes a começar sua segunda temporada com o Cavs quando Bronny nasceu, em 6 de outubro de 2004, em Akron, Ohio, sendo uma ocasião importante quando os James retornarem para lá na próxima quarta-feira.

O draft da G League é no sábado, e os campos de treinamento das equipes vão até 7 de novembro.

Enquanto Bronny James e seu representante, Rich Paul, CEO da Klutch Sports, discutiam o desenvolvimento ao longo de seu processo de pré-draft com as equipes da NBA, fontes disseram à ESPN que o conceito da G League foi bem-vindo. Essas fontes disseram que Paul defendeu um contrato padrão – e não um acordo bidirecional – pré-draft, deixando claro que ele e Bronny, selecionados por LA na segunda rodada com a escolha número 55, estavam totalmente cientes e abertos ao processo de desenvolvimento. .

Quando LeBron fez seus primeiros comentários sobre os planos para a temporada de estreia de Bronny no Media Day do mês passado, ele falou sobre como o Lakers está em sincronia com seu afiliado da G League.

“Apenas [looking forward to] vê-lo continuar a crescer como jogador de basquete, não importa se está aqui conosco ou se está no time da G League e ele continua a ficar cada vez melhor e melhor”, disse LeBron. “Seu trabalho é colocar o trabalho em prática e ficar cada vez melhor, assim como todos nós. E queremos responsabilizá-lo, e ele vai nos responsabilizar. E se todos fizermos isso, todos melhoraremos, porque somos todos uma equipe. Somos um reflexo de South Bay; South Bay é um reflexo de nós.”

É típico que os jogadores escolhidos no meio e no final da segunda rodada passem um tempo na G League, ganhando oportunidades, treinamento, repetições de jogos e estrutura nos programas de seus respectivos times. Durante a temporada 2023-24, 23 dos 28 jogadores selecionados na segunda rodada do Draft da NBA de 2023 passaram algum tempo na G League.

O vice-presidente de operações de basquete e gerente geral do Lakers, Rob Pelinka e Redick, discutiram a criação de sinergias adequadas em torno do Lakers e seu time de South Bay.

Redick, que foi contratado sem nenhuma experiência anterior como treinador principal, em parte por vender sua visão de estabelecer um programa de desenvolvimento de jogadores de elite para LA, afirmou que a trajetória de Bronny será a primeira chance para ele implementar sua abordagem.

“Para nós, priorizando o desenvolvimento do jogador, vemos Bronny como um estudo de caso, porque seu nível básico de sensação, capacidade atlética, defensor no ponto de ataque, chute, passe, há muito o que gostar em seu jogo”, disse Redick. em julho. “E à medida que construímos nosso programa de desenvolvimento de jogadores de forma holística, ele terá uma grande oportunidade de se tornar um excelente jogador da NBA.”

South Bay também tem um novo treinador nesta temporada, com LA contratando Zach Guthrie no mês passado para substituir Dane Johnson.