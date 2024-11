Bronny James, do Lakers, consegue o primeiro balde e chama isso de “sonho tornado realidade”

CLEVELAND – Com o jogo praticamente decidido no início do segundo tempo, os Cavaliers caminhando para uma vitória por 134-110 e seu primeiro início de 5-0 desde 2016, a torcida de Cleveland começou a torcer pelo outro time na noite de quarta-feira.

Especificamente para o novato do Los Angeles Lakers, Bronny James, filho de LeBron, o maior jogador da história dos Cavaliers.

Um “Queremos Bronny!” O canto começou no meio do terceiro quarto e foi retomado no meio do quarto, quando o técnico do Lakers, JJ Redick, concordou, substituindo-o apenas para o segundo jogo da temporada regular em seu início de carreira.

E desta vez, ele conseguiu seu primeiro balde na NBA.

Bronny marcou em um salto de 14 pés da ala esquerda sobre Jaylon Tyson faltando 2:03 para o fim do quarto período, fazendo com que a onda de fãs que ficaram por perto para ver o momento se levantassem e mostrassem apreço pelo produto da cidade natal .

“Foi uma loucura”, disse Bronny sobre a recepção depois de terminar com 2 pontos, 2 assistências e 1 roubo de bola em cinco minutos. “Muito mais do que eu esperava, com certeza. Mas é tudo amor. Foi uma loucura. Foi um momento legal. Os cantos realmente me pegaram. Eu estava com a cara séria, mas senti isso e foi muito bom, especialmente vindo daqui .

“Sim, foi um momento especial para mim, com certeza.”

LeBron disse que esse tipo de momento pode tê-lo engolido quando ele era novato no Cavs em 2003.

“Ele é melhor do que eu estaria naquela situação – 20 mil torcedores gritando meu nome para entrar no jogo e querendo que eu estivesse no jogo, e se o papel fosse invertido, não sei se teria sido capaz de lidar com isso”, disse LeBron, que marcou 26 pontos, mas teve seis derrotas ao perder em Cleveland como adversário pela terceira vez em 12 jogos. “Vê-lo conseguir sua primeira cesta na NBA nesta arena onde ele cresceu, não muito longe daqui, é um momento inacreditável.

“Um momento inacreditável para ele, antes de tudo. Para nossa família. É muito legal fazer parte disso.”

Bronny jogou pela última vez na noite de estreia, substituindo os Timberwolves no segundo quarto junto com LeBron, e arremessando 0 de 2 em campo em três minutos. Desta vez, ele entrou em quadra com seu pai assistindo do lado de fora e sua avó, Gloria, sentada nas arquibancadas com um boné do Lakers enquanto observava outra geração competir nos negócios da família.

“Fui ensinado a jogar da maneira certa durante toda a minha vida”, disse Bronny enquanto se sentava ao lado de LeBron durante a entrevista coletiva pós-jogo. “Então, só eu ir lá e jogar meu jogo é sempre algo que farei.”

A torcida clamava para que Bronny chutasse a bola desde o momento em que ele fez o check-in, faltando 5:16 para o final do quarto período. Seus companheiros foram responsáveis ​​por sete tentativas de chute nos três minutos seguintes, antes que ele finalmente conseguisse um.

O jogo aconteceu 10 anos depois, quando LeBron jogou sua primeira partida em sua segunda passagem pelo Cavs – um período de quatro anos em que levou o time a quatro participações consecutivas nas finais da NBA e conquistou o único campeonato na história da franquia em 2016. quebrando uma seca de títulos de 53 anos para a cidade.

Embora o nativo de Akron, Ohio, tenha sido inicialmente difamado pelos fãs de esportes de Cleveland quando assinou com o Miami Heat como agente livre em 2010, seu retorno curou velhas feridas e a região se reuniu em torno de LeBron e sua família. Isso ficou bastante claro na quarta-feira, com os Cavs cumprimentando LeBron e Bronny com imagens de boas-vindas deles comemorando o título sobre o Golden State Warriors em uma tela de vídeo perto do vestiário dos visitantes e depois usando um intervalo do primeiro quarto para reproduzir um vídeo de homenagem ao par pai-filho.

“Passamos muitos anos aqui”, disse LeBron depois. “Fazemos parte desta comunidade, obviamente. Nascemos não muito longe daqui, 35 milhas ao sul daqui, [our] cidade natal de Akron. E passei 11 anos da minha carreira na NBA – metade da minha carreira – aqui.

“Temos tantos grandes momentos. Temos tantos grandes momentos, não apenas no chão desta arena, não importa qual seja o nome, se foi Gund Arena ou Q, e agora é Rocket Mortgage. … Um muitas ótimas lembranças na quadra, mas muitas ótimas lembranças fora da quadra também nesta comunidade. Ter o respeito mútuo e o amor pelo que conseguimos realizar nos anos em que estivemos aqui, é definitivamente muito gratificante. “

Para Bronny, que disse que costumava jogar em uma quadra de treino escondida no último andar da arena enquanto seu pai jogava na NBA, ele experimentou seu tempo no centro do palco.

“Praticamente desde que peguei a bola”, disse Bronny quando questionado há quanto tempo ele imaginava marcar sua primeira cesta nos profissionais. “Eu estive observando [my dad] por um minuto jogando na liga. Apenas sonhando comigo estando nos passos daqueles jogadores, não só [LeBron’s] mas jogadores contra quem ele costumava jogar.

“Então, sim, foi apenas um sonho que se tornou realidade para mim.”