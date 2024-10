Bronny James, do Lakers, recebe elogios de Redick na estreia na pré-temporada

PALM DESERT, Califórnia – Pode ter acontecido diretamente após sua virada e durante o jogo 1 da pré-temporada, em vez do jogo 7 das finais da NBA, mas Bronny James teve seu próprio bloco de perseguição em sua estreia no Los Angeles Lakers na sexta-feira. com seu pai, LeBron James, sentado no banco para testemunhar.

Bronny terminou com dois pontos em arremessos de 1 de 6 na derrota do Lakers por 124-107 para o Minnesota Timberwolves para abrir sua lista de exibição de seis jogos, mas ele também liderou o time com três bloqueios em 16 minutos, enquanto adicionou um rebote e uma assistência.

O primeiro bloqueio ocorreu menos de um minuto após seu primeiro turno para iniciar o segundo quarto, quando Nickeil Alexander-Walker dos Wolves roubou o passe de Bronny para D’Angelo Russell e disparou pela quadra em direção ao aro.

A escolha número 55 do Lakers não desistiu da jogada, correndo para alcançar Alexander-Walker de 1,80 metro e, apesar de estar com 6-2, saltou facilmente alto o suficiente para desviar a tentativa por trás.

O técnico do Lakers, JJ Redick, disse que Bronny ganhou a rotação minutos depois de uma forte exibição na primeira semana do campo de treinamento.

“Como equipe técnica, antes do jogo, enquanto estávamos revisando nossa matriz de rotação, estávamos conversando sobre Bronny, e ele teve dias muito bons em agosto e setembro”, disse Redick. “Ele teve três dias muito bons esta semana. Estamos muito felizes com o seu progresso.”

Embora Bronny não tenha feito seu primeiro balde cair até faltarem apenas 56,2 segundos para o fim e muitos fãs já estivessem saindo da Acrisure Arena, a torcida “da casa” do Lakers ainda recebeu a bandeja com aplausos.

O resto de sua exibição no ataque – errando um floater no aro traseiro, navegando completamente em um pull-up de linha de base sobre o aro, sendo bloqueado no aro, falhando em um 3 longo e não conseguindo acertar em um 20 pés saltador – mostrou quanto trabalho ainda precisa ser feito, mas Redick se concentrou no impacto defensivo de Bronny que já era aparente.

“Ele pode fazer algumas coisas defensivamente com seu tamanho que são realmente únicas, e acho que podem se tornar um defensor realmente perturbador”, disse Redick. “Isso se manifestou. No lado ofensivo, ele ainda está descobrindo quem ele é. Esse é o nosso trabalho como programa de desenvolvimento de jogadores apenas para construí-lo.

“Mas, na verdade, ele é tão fácil de treinar. Ele tem uma grande alma. E uma grande energia nele. Gosto de estar perto dele. Estou torcendo por ele. Ele é um bom jogador que estamos felizes por ter em nosso programa.”

LeBron não jogou na sexta-feira, com Redick dando descanso ao veterano de 22 anos depois que ele competiu pelo basquete dos EUA nas Olimpíadas de Paris.

No entanto, Redick disse que espera que James se vista no domingo, quando o Lakers jogar contra o Phoenix Suns, o que pode ser a primeira vez que pai e filho estarão uniformizados juntos.