Bronny James marca os primeiros pontos da NBA na frente dos fãs do Cavs, cidade natal enlouquece

Bronny James agora tem um lugar na lista de maiores pontuadores de todos os tempos da NBA – o novato do Lakers esgotou seu primeiro balde na temporada regular na quarta-feira… e apropriadamente, foi em sua cidade natal!!

O Cleveland Cavaliers dominou o Los Angeles Lakers em uma vitória por 134-110 no Rocket Mortgage FieldHouse… e nos minutos finais da disputa, a multidão gritou: “Queremos Bronny”.

Treinador do Lakers JJ Redick deu aos fãs o que eles queriam… substituindo Bronny faltando cerca de cinco minutos.

Claro, Bronny nasceu e cresceu no nordeste de Ohio… LeBron dar Savana recebeu-o em sua segunda temporada com o Cavs em 2004.

Bronny terminou seu desempenho na hora do lixo com dois pontos, duas assistências e uma roubada de bola… e após o toque final, ele disse que toda a experiência foi “insana”.

“Muito mais do que eu esperava, com certeza”, admitiu Bronny. “Mas é tudo amor. Foi uma loucura. Foi um momento legal. Os cantos realmente me pegaram. Eu estava sério, mas senti isso e foi muito bom, especialmente vindo daqui.”