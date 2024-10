Bronny James propõe marcar na estreia do Lakers entre os mais populares de todos os tempos

A equipe de oddsmaking da NBA no Caesars Sportsbook queria manter as coisas simples – Bronny James acima/abaixo de 0,5 pontos na estreia de terça-feira entre Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves.

Ele se tornaria não apenas o acessório de jogador da NBA mais popular da noite, mas também um dos mais populares de todos os tempos nas apostas esportivas.

“Tivemos ações bidirecionais o dia todo”, disse David Lieberman, que supervisiona as probabilidades do Caesars na NBA, à ESPN. “Isso me lembrou um pouco de quão populares os adereços de Caitlin Clark foram este ano na WNBA.”

Escolhas do Editor 2 Relacionado

FanDuel disse que as prop bets de Bronny James atraíram mais interesse nas apostas do que as prop bets em Anthony Edwards, Anthony Davis e LeBron James, o pai de Bronny. A ação em Bronny consistia principalmente em apostas pequenas, mas as casas de apostas disseram que havia apostas na faixa de quatro e cinco dígitos em seus adereços.

“Abrimos 0,5 apenas para simplificar, ele marcará, basicamente”, disse Lieberman. “Na verdade, as apostas foram divididas de maneira bastante uniforme entre acima e abaixo; provavelmente mais ingressos acima, mas o dinheiro estava próximo.”

Jake Bensimon, um apostador esportivo em Maryland, disse que fez uma aposta de US$ 2.500 em Bronny para marcar mais de 1,5 pontos com FanDuel com probabilidades de -135. Ele compartilhou uma captura de tela de sua aposta com a ESPN e disse que foi a primeira aposta na NBA que ele fez.

“[It’s] estritamente uma aposta em Lebron criar um balde para seu filho”, escreveu Bensimon em uma mensagem direta no X. “Achei que era algo que LeBron iria priorizar e a linha parecia justa.”

Bronny fez 0-2 em campo, errando uma cesta aberta de 3 pontos e rebatendo um rebote ofensivo em três minutos de jogo.

Algumas grandes casas de apostas esperaram até poucas horas antes do jogo de terça-feira para fazer apostas prop em Bronny e não atraíram muita ação. A ESPN BET optou por não colocar nenhum adereço de Bronny. O Caesars Sportsbook, no entanto, disse que continuará a postar prop bets no Bronny nesta temporada.

“Será um ano e uma história interessantes, e é um mercado que os apostadores claramente desejam”, disse Lieberman.

O Lakers recebe o Phoenix Suns na sexta-feira (22h ET, ESPN). ESPN BET está oferecendo probabilidades de +175 para Bronny e LeBron fazerem uma cesta de 3 pontos contra o Suns, entre outros adereços “Like Father, Like Son”.