Browns avançando com plano para novo estádio cúpula nos subúrbios

Os Browns informaram a cidade de Cleveland sobre sua intenção de avançar em um novo estádio com cúpula no subúrbio de Brook Park.

Em entrevista coletiva na quinta-feira na prefeitura de Cleveland, o prefeito Justin Bibb expressou seu desapontamento com a decisão do Haslam Sports Group, dono dos Browns, de deixar o atual estádio à beira do lago.

“Devemos ser práticos em relação às nossas muitas necessidades e recursos”, disse Bibb. “A abordagem da cidade sempre esteve enraizada na responsabilidade fiscal e no valor de longo prazo para todos os membros da nossa comunidade. Como tal, estou profundamente desapontado com os nossos esforços exaustivos, com o facto de o Haslam Sports Group ter optado por prosseguir uma mudança para Parque Brook.”

Dee e Jimmy Haslam abordaram a decisão da equipe em um comunicado, dizendo que foi o resultado de uma tentativa de “encontrar a solução ideal de longo prazo para o nosso estádio”.

“Aprendemos através do nosso trabalho exaustivo que a renovação do nosso estádio atual simplesmente não resolverá muitos problemas operacionais e seria uma abordagem de curto prazo”, disseram os Haslams. “Com mais tempo para refletir, também percebemos que sem uma cúpula não atrairemos o tipo de eventos de grande escala e atividades durante todo o ano que justifiquem a magnitude desta parceria público-privada”.

No início de agosto, a cidade de Cleveland ofereceu aos Browns uma proposta de US$ 1,2 bilhão para renovar o atual estádio de 65.000 lugares e reconstruir a propriedade ao redor, que teria incluído US$ 461 milhões da cidade. A cidade também ofereceu uma prorrogação de 30 anos do contrato de locação do time, que expira após a temporada de 2028. Bibb pediu aos Browns que respondessem à sua oferta até 12 de agosto.

Funcionários do condado de Cuyahoga também enviaram uma carta aos Haslams dizendo que apoiavam as reformas propostas e estavam comprometidos em manter a franquia da NFL no centro de Cleveland “para as próximas gerações”.

Os Browns jogam nas margens do Lago Erie desde a sua criação em 1946. Seu novo estádio foi construído em 1999, quando retornaram como uma franquia de expansão. Embora tenha sido reformado, há grandes problemas de trânsito e falta de estacionamento devido à sua localização.

Em resposta à proposta da cidade, os Browns divulgaram renderizações de um estádio e complexo de entretenimento de última geração, avaliado em US$ 2,4 bilhões, a cerca de 24 quilômetros ao sul de Cleveland. Os Haslams têm procurado uma parceria público-privada 50-50 para a construção do estádio.

“Nosso trabalho com o prefeito Bibb e as autoridades municipais tem sido transparente e colaborativo”, disseram os Haslams em seu comunicado. “Continuaremos a trabalhar seriamente com as autoridades municipais, distritais e estaduais para trabalharem juntos nessas oportunidades de transformação”.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.