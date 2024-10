Browns RB Chubb fora mais uma semana, Njoku jogará contra Eagles

BEREA, Ohio – O running back do Cleveland Browns, Nick Chubb, foi descartado pela segunda semana consecutiva, enquanto continua se recuperando da grave lesão no joelho que sofreu no ano passado.

“Acho que ele está construindo a cada dia”, disse o técnico Kevin Stefanski sobre Chubb, que voltou a treinar na semana passada depois de começar a temporada na lista de incapazes físicos.

Os Browns têm até 22 de outubro para ativar Chubb no elenco de 53 jogadores.

Embora os Browns não tenham Chubb por pelo menos mais uma semana, o tight end David Njoku não recebeu status de jogo e deve jogar contra o Philadelphia Eagles no domingo, após deixar a derrota do Cleveland para o Washington Commanders por causa de uma lesão no joelho.

O right tackle Jack Conklin também estará ativo pela primeira vez nesta temporada, disse Stefanski. Conklin está se recuperando de uma grave lesão no joelho que sofreu na semana 1 da temporada de 2023, junto com uma lesão no tendão que sofreu há duas semanas.

Os Browns listaram o cornerback Denzel Ward, os linebackers Jordan Hicks e Mohamoud Diabate e o atacante Maurice Hurst II como questionáveis ​​para jogar.

Enquanto isso, Stefanski disse que Cleveland ativará o defensivo novato Mike Hall Jr., que cumpriu suspensão de cinco jogos por violar a política de conduta pessoal da NFL.

Os Browns também descartaram os safetys Grant Delpit e Ronnie Hickman, o running back Nyheim Hines e os atacantes James Hudson III e Ethan Pocic.