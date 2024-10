Bruins assinam com o goleiro Jeremy Swayman um contrato de 8 anos e US$ 66 milhões

O Boston Bruins assinou com o goleiro Jeremy Swayman um contrato de oito anos no valor de US$ 66 milhões, encerrando um impasse contratual que se aproximava do início da temporada regular.

Swayman, cujo acordo foi anunciado na manhã de domingo, está entrando em sua quinta temporada na NHL. Ele tem um recorde de 79-33-15, com porcentagem de defesas de 0,919 e média de 2,34 gols sofridos.

O jogador de 25 anos foi eleito o principal goleiro dos Bruins depois que eles negociaram Linus Ullmark com o Ottawa Senators em junho. Mas a falta de um acordo contratual fez com que Swayman se recusasse a se apresentar no campo de treinamento.

Os lados também discordaram sobre a existência de uma oferta de US$ 64 milhões mencionada pelo presidente da equipe, Cam Neely, no início desta semana.

Mas o anúncio de domingo põe fim ao impasse e prende o goleiro dos Bruins em sua primeira aparição na final da Copa Stanley desde 2019.

Swayman ganhou US$ 3,475 milhões em um contrato de um ano na temporada passada, que foi concedido por arbitragem.

Informações de Greg Wyshynski da ESPN foram usadas neste relatório.