Bruno Fernandes, do Man United, expulso no segundo jogo consecutivo

Bruno Fernandes foi expulso pela segunda vez em tantos jogos, já que o Manchester United empatou em 3 a 3 com o Porto na Liga Europa, na quinta-feira.

O internacional português foi expulso por dois cartões amarelos no Estádio do Dragão – poucos dias depois de ter sido expulso por um desarme perigoso na derrota do United por 3 a 0 contra o Tottenham, no domingo.

A suspensão de três jogos por essa expulsão foi posteriormente anulada em recurso, mas ele recebeu ordem de marcha novamente enquanto o United lutava para evitar outra derrota contra o Porto.

Fernandes foi expulso aos 81 minutos, ao receber o segundo cartão amarelo por chute alto que acertou o zagueiro Nehuén Pérez.

O United estava perdendo por 3 a 2 quando ele saiu, tendo liderado por 2 a 0 em 20 minutos.

Uma derrota teria aumentado a pressão sobre o técnico Erik ten Hag, após um início de temporada conturbado, mas o substituto Harry Maguire salvou o empate com um gol de cabeça no primeiro minuto dos acréscimos.

“Começamos o jogo muito bem, dominamos e marcamos dois bons gols, mas depois perdemos o controle”, disse Ten Hag. “A largada foi boa, o meio não foi bom e terminamos muito bem.

“Você vê de novo que o time está disposto, tem caráter forte, mas a parte intermediária, a defesa, temos que melhorar”.

Marcus Rashford e Rasmus Højlund colocaram o United na frente por 2 a 0, antes que gols de Pepê e Samu Omorodion empatassem o placar no intervalo.

Omorodion colocou o Porto na frente aos cinco minutos do segundo tempo.