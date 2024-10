Bruno Silva explica porque odeia Chris Weidman e Daniel Cormier

Bruno Silva ainda está bravo com Chris Weidman pelo ocorrido na luta e espera ter a chance de reencontrá-lo dentro do octógono.

Weidman conquistou a vitória por nocaute técnico sobre “Blindado” no UFC Atlantic City em março passado, resultado que mais tarde foi revertido para uma decisão técnica quando o replay mostrou que Silva caiu devido a cutucadas nos olhos, não a socos. Silva entrou com um recurso para anulá-lo sem contestação, mas a comissão negou seu pedido.

Silva disse que “perdi temporariamente 30 por cento da visão de um dos olhos” devido à falta e tentou convencer os casamenteiros do UFC a marcar uma revanche imediata. Em vez disso, o brasileiro retorna contra Ismail Naurdiev no UFC 308 de sábado, em Abu Dhabi, enquanto Weidman enfrenta Eryk Anders no dia 16 de novembro, no UFC 309.

“Estávamos pedindo essa luta”, disse Silva em entrevista ao MMA Fighting. “Quando vou dormir à noite, ele é o adversário que mais odeio. Já lutei com muita gente, tenho mais de 30 lutas de MMA, mas cada vez que penso nele e no Cormier fico com raiva.”

Weidman participou da pesagem do UFC 300 ao lado de Daniel Cormier, Laura Sanko e Dan Hellie, que zombaram da recente situação de cutucada nos olhos.

“[Weidman] está lutando um mês depois de mim, e meu foco é nocautear esse cara [Naurdiev]e então estou chamando ele no microfone”, disse Silva. “Eu poderia pedir outros adversários, mas gosto de lidar com as coisas do meu jeito. Ele vai lutar no mês que vem e tenho contas a acertar com ele. É pessoal. Vou perguntar ao UFC e espero que mandem ele para mim. Ele não está em uma boa fase, mas tem um grande nome. Ele é ex-campeão e isso traz uma boa mídia. Se vencermos os dois, talvez seja interessante para o UFC. Eu quero essa luta de volta. Mas se isso é algo que vai me atrasar, foda-se esse cara.”

Dias depois da polêmica luta, Weidman disse que Silva reagiu exageradamente às cutucadas nos olhos e comemorou o retorno à coluna das vitórias após uma derrapagem em duas lutas. Silva, por outro lado, já perdeu três derrotas consecutivas no UFC, com derrotas anteriores para Brendan Allen e Shara Magomedov.

“Meu maior erro foi respeitar demais Chris Weidman e vou conviver com isso pelo resto da minha vida”, disse Silva. “Ele não merecia respeito. Até [coach Andre] Dida disse que eu o respeitava demais. A luta acabou, conversamos no vestiário porque eu não queria clima ruim. E então ele pega o microfone e começa a falar merda, ele e Cormier. Meu Deus. Cormier, fale sobre uma pessoa insuportável.”

Meses depois, o Combat Sports Anti-Doping anunciou que Silva recebeu uma suspensão de seis meses, mas o que foi uma violação antidoping “provavelmente não intencional” para um metabólito da drostanolona. Silva já havia sido suspenso antes, uma suspensão de dois anos imposta pela Agência Antidoping dos Estados Unidos em 2020.

Muito interessante… 2º fracasso em sua carreira… provavelmente me disseram que isso também poderia ser devido à microdosagem de anabolizantes ‍♂️! https://t.co/zpeDIZ9oVk -Chris Weidman (@chrisweidman) 10 de agosto de 2024

“E quando o doping [news] veio, irmão, o que vou dizer?” Silva continuou. “Suponhamos que você não me conhece e ouve que testei positivo. Como vou me defender? A história completa está aí, mas as pessoas só leem a manchete. A merda que ele disse me irrita, mas como vou dizer alguma coisa? Ele já não respeita ninguém, e agora estou [testing] positivo. Fiquei quieto.

“A vida vai voltar para ele, como aconteceu quando ele zombou de Anderson Silva e depois quebrou a perna. Ele colhe o que planta. Infelizmente, não o venci. Se eu nocauteá-lo, não haverá mais discussão. Mas ele me derrotou assim e não posso dizer nada. Isso me incomoda muito, cara. Às vezes não consigo acreditar que as pessoas possam ser tão desrespeitosas, mas sempre há pessoas más por aí.”

“Blindado” admitiu que uma suspensão mais longa teria levado à sua aposentadoria do esporte e agradeceu ao UFC e à agência antidoping interna por “estarem do meu lado e acreditarem em mim”. Silva permaneceu ativo durante a suspensão, disputando três lutas de grappling e uma luta de boxe amador em sua academia em Curitiba, Brasil, e agora volta o foco para o UFC.

“Me sinto leve para essa luta”, disse Silva. “Deixei vitórias e derrotas no passado e nada vai atrapalhar. Estou cercado de gente boa e estou pronto para voltar. Se alguém me perguntar o quão motivado estou, eu digo motivação é besteira * t. O que sinto agora é liberdade para ir lá e lutar. Não tenho nada a provar a ninguém. Meu único objetivo é chegar lá e finalizá-lo, dar uma surra nele, nocauteá-lo ou vencer por pontos. Não voltarei de Abu Dhabi sem a vitória e meu time feliz no avião.”