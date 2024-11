Bryce Young será titular nos Panteras; Jonathon Brooks pode fazer estreia

CHARLOTTE, NC – O quarterback Bryce Young fará sua segunda partida consecutiva pelo Carolina Panthers no domingo contra o New Orleans Saints, e o running back novato Jonathon Brooks pode fazer sua estreia na NFL.

Brooks passou os primeiros oito jogos se recuperando de uma cirurgia do LCA em novembro de 2023, quando estava na Universidade do Texas. A escolha da segunda rodada dividiria o campo de defesa com Chuba Hubbard e Miles Sanders se fosse ativada no elenco de 53 jogadores.

Young começará enquanto o veterano Andy Dalton continua a reabilitação de uma torção no polegar na mão de arremesso, que sofreu na semana passada em um acidente de carro. Dalton participou ativamente do treino de quarta-feira e deve ser o reserva de Young.

“Para mim, foi tirar a decisão das mãos de Andy”, disse o técnico Dave Canales. “Se você perguntasse a Andy, ‘Você poderia ir?’ Ele diria que sim. E, para mim, ele está há uma semana afastado de uma lesão no polegar e eu só quero ter certeza de que o estamos colocando de volta no estado certo e na estrutura certa.

“E estou animado para que Bryce tenha outra oportunidade de desenvolver coisas sobre as quais conversamos. Continuar a crescer e obter a experiência sobre a qual falamos é inestimável.”

Esta será a segunda partida de Young contra o Saints. Ele completou 13 das 30 tentativas de passe para 161 jardas sem touchdowns e duas interceptações na derrota por 47-10 em Nova Orleans na semana 1.

Ele foi substituído por Dalton após uma partida de 0-2, e não conseguiu outra partida até domingo em Denver. Ele completou 24 das 37 tentativas de passe para 224 jardas com dois touchdowns e teve duas interceptações na derrota por 28-14.

Brooks não vai começar, mas conseguirá algumas repetições atrás de Hubbard se estiver pronto.

Embora houvesse especulações antes da temporada de que Brooks tornaria Hubbard dispensável quando ele se tornasse um agente livre após a temporada, a equipe parece comprometida em recontratar Hubbard para um contrato de longo prazo e manter ambas as costas avançando.

Canales disse que quer dar uma olhada em Brooks por uma semana inteira antes de se comprometer a jogar com ele no domingo, mas a janela de ativação está marcada para terminar na próxima quarta-feira.

“Pensando nele e tendo certeza de que ele está confiante e pronto para ir”, disse Canales. “Então, vamos acumular mais alguns dias aqui antes de tomarmos essa decisão”.

Canales disse que não tomará uma decisão sobre quem começará como zagueiro depois de domingo até a próxima semana. Young disse que está analisando sua situação semana após semana, mas está grato por uma segunda chance de enfrentar o New Orleans.

Quarta-feira foi o primeiro dia desta temporada em que os Panthers treinaram sem o wide receiver Diontae Johnson, que foi negociado com o Baltimore Ravens na terça-feira.

“Apenas a motivação que ele tem, a vontade de competir”, disse Young sobre Johnson. “Ele é alguém que sempre quis dar o seu melhor durante o campo de treinamento ou jogos. Ele estava sempre dando tudo de si. Não tenho nada além de amor por ele.

Uma fonte da liga disse que os Panteras começaram a explorar a ideia de negociar Johnson semanas atrás. No início havia dois pretendentes, e os Ravens entraram em cena há alguns dias.

Canales se recusou a comentar se os problemas que Johnson teve no vestiário com o Pittsburgh Steelers, que trocou o recebedor do Pro Bowl para Carolina em março, tiveram algo a ver com sua saída dele.

“Essas são todas as coisas que vou manter internamente”, disse Canales. “Espero que vocês respeitem essa parte.”