Buccaneers deixarão Tampa na terça-feira antes do furacão Milton

TAMPA, Flórida – Antes do furacão Milton, os Buccaneers estão deixando a área de Tampa no início desta semana e indo para Nova Orleans na terça-feira, antes do jogo da semana 6 contra o Saints.

A equipe conseguiu garantir os quartos de hotel necessários em Nova Orleans para evitar outro voo no sábado.

De acordo com o aviso das 8h05 do Centro Nacional de Furacões, Milton rapidamente se transformou em um furacão de categoria 4 com ventos máximos sustentados de 150 mph sobre o sul do Golfo do México. Seu rumo exato ainda não foi determinado, mas o condado de Hillsborough, que inclui Tampa, começou a emitir evacuações obrigatórias para as Zonas A e B e todas as casas pré-fabricadas/móveis.

Seu centro pode desembarcar na quarta-feira na área da Baía de Tampa.

“Estamos nos preparando para as maiores evacuações que já vimos, provavelmente desde 2017”, disse Kevin Guthrie, diretor de gerenciamento de emergências, em entrevista coletiva. Os meteorologistas alertaram sobre uma possível tempestade de 2,5 a 3,6 metros em Tampa.

A área já sofreu danos causados ​​pelo furacão Helene, que atingiu a área de Big Bend, na Flórida, como um furacão de categoria 4 em 26 de setembro, com o tamanho da tempestade impactando grande parte do estado.

A última vez que a equipe evacuou a área devido a um grande furacão foi em 2022, quando se dirigiu para Miami antes do furacão Ian. Eles também fizeram isso antes do furacão Irma em 2017, fretando quatro aviões para Charlotte, na Carolina do Norte.

Adam Schefter da ESPN e The Associated Press contribuíram para este relatório.