Bucs WR Chris Godwin teve, sem dúvida, seu melhor começo

TAMPA, Flórida – Chris Godwin está desfrutando, sem dúvida, do melhor início de temporada no 8º ano com o Tampa Bay Buccaneers. Mas para o wide receiver do Pro Bowl, o presente é a única coisa que importa.

Ele poderia permitir que sua mente se afastasse disso – e às vezes ele faz isso nos momentos tranquilos longe do futebol – mas isso roubaria dele o hoje, e ele precisa do hoje.

Ele registrou três touchdowns nos três primeiros jogos da temporada – já batendo o total do ano passado (dois) da temporada regular e pós-temporada combinadas – e está empatado em terceiro lugar na NFL (o companheiro de equipe Mike Evans também tem três). Suas 27 recepções nos primeiros quatro jogos estão empatadas com Amon-Ra St. Brown em terceiro lugar.

E ainda assim, em particular, ele está enfrentando a maior perda que já experimentou – seu pai, Rod Christopher Godwin Sr., morreu de câncer logo após o término da temporada dos Bucs na rodada divisionária dos playoffs.

Para Chris Godwin, ele foi seu herói, aquele que lhe ensinou sobre Frank Sinatra e gritou: “Meio homem, meio monstro, o Manster!” em todos os seus jogos.

“Tem sido uma jornada, para dizer o mínimo”, disse Godwin à ESPN, falando publicamente pela primeira vez sobre a morte de seu pai. “Como se tivesse sido muito, muito difícil no início. E depois muito estranho, como quando a temporada começou e realmente processei como se ele não estivesse lá, seja antes do jogo ou apenas por poder falar com ele depois do fato.”

Para Godwin, isso significava compartimentar para avançar. As complexidades do futebol e especificamente a sua posição – após o seu regresso à slot machine – ajudam.

“Estou focado em tantas coisas, não posso me concentrar apenas em qualquer dor que sinto, e você aprende isso como jogador de futebol, em geral – uma mentalidade de próxima jogada”, disse Godwin. “Você não pode se concentrar apenas em uma jogada ruim do passado ou em uma boa jogada do passado, porque você tem que se concentrar nesta.”

Em seguida, Godwin e os Bucs (3-1) terão um confronto NFC South quando os Bucs (3-1) enfrentarem o Atlanta Falcons (2-2) na estrada na quinta-feira (20h15 horário do leste, Prime Video).

Sua improvável recepção de terceira para 10 faltando 1:16 para o final do ano passado contra os Falcons foi vital para a temporada dos Bucs. Ele ziguezagueou pelo campo passando por dois defensores antes que um terceiro finalmente o derrubasse na linha de 15 jardas de Atlanta para um ganho de 32 jardas e preparou o touchdown de 11 jardas de Cade Otton para roubar a vitória de 29-25 na Semana 14.

Além disso, os Falcons renderam 34 recepções para receptores de slots – o quarto maior número na liga – e 17 primeiras descidas, o sexto maior número.

“Você tem que estar pronto para quando o momento chegar”, disse o cornerback Zyon McCollum. “E Chris está sempre pronto.”

O JOGO DE GODWIN EM Atlanta foi fundamental, mas antes daquele jogo, daquele momento, ele passou a semana respondendo perguntas sobre seu [lack of] produção, não tendo conseguido uma captura contra o Carolina Panthers na semana anterior.

“Isso meio que nos catapultou para aquela grande sequência que tivemos e nos deu a confiança de que precisávamos para assumir o controle da divisão e chegar aos playoffs”, disse McCollum. “Ver Chris fazer isso – quero dizer, ele sempre aparece nos grandes momentos – significa um pouco mais e é um pouco mais especial.”

Essa jogada foi feita no slot – onde Godwin está mais confortável e impactante, tendo jogado lá de 2019 a 2022, e onde voltou em tempo integral este ano sob o comando do novo coordenador ofensivo Liam Coen. Lá, ele consegue se abrir rapidamente e usar sua fisicalidade enquanto navega no trânsito. Ele gosta que isso lhe permita ser mais criativo e utilizar sua versatilidade.

Godwin tem sido uma máquina de terceira descida nesta temporada, sendo responsável por metade das recepções de terceira descida dos Bucs com 10 – o quarto maior número na NFL – e ele está liderando todos os recebedores com 188 jardas após a recepção.

“Acho que não pensei que ele fosse tão repentino quanto em algumas das pequenas sutilezas da corrida de rota, sua capacidade de às vezes dobrar as pessoas e criar separação”, disse Coen. “Não sei se muita gente diria que ele é um cara ultra-rápido, mas dentro de sua função e em espaços curtos, ele sabe como se abrir. “

Ele viu a explosão de Godwin em uma rota de vela ao longo da linha lateral direita no primeiro dia do campo de treinamento, que deixou Evans pronto para proclamar: “Ele se parece com o Chris Godwin de 2019” – onde teve recordes de carreira em jardas (1.333), touchdowns (nove) e primeiras descidas (63).

E então, contra os comandantes de Washington na semana 1, ele pegou tela após tela após tela.

O wide receiver do Tampa Bay Buccaneers, Chris Godwin, teve um início rápido nesta temporada com 27 recepções, 322 jardas de recepção e três touchdowns em quatro jogos. Nic Antaya/Getty Images

“Eu não tinha visto um cara pegar a bola na linha de scrimmage essencialmente e perfurar a defesa e as pessoas não serem capazes de enfrentá-lo”, disse Coen. “Ele é mais forte do que você imagina. … Ele teve muita produção até agora em algumas telas para nós. … Ele está jogando em alto nível agora.”

Na vitória dos Bucs na semana 2 no Detroit Lions, Godwin foi responsável por 117 das 189 jardas de passe de Baker Mayfield e apenas por touchdown. Ele tem sido a válvula de segurança de Mayfield e sua química melhorada tem sido particularmente notável quando Mayfield está sob pressão, especialmente sem o lateral direito Luke Goedeke, que perdeu três jogos devido a uma concussão.

“Você fala sobre exercícios de embaralhamento, mas isso se torna uma segunda natureza quando você tem um jogador de futebol inteligente como Chris”, disse Mayfield. “Se eu vou estender uma jogada, ele vai ver para onde estou indo, ele vai fazer um cara errar e trabalhar comigo em qualquer linha lateral que eu esteja indo. Chris é um jogador inacreditável, e nós ‘ Tenho muita sorte de tê-lo. Ele faz essas peças funcionarem.

A TEMPORADA É grande para Godwin, visto que é um ano de contrato para ele – e eles provavelmente terão que movimentar dinheiro para mantê-lo depois de recontratar Mayfield, Evans, Antoine Winfield Jr. e Tristan Wirfs na entressafra.

Ele passou os últimos dois anos sentindo que jogou bem, mas disse: “Percebi que faltava algo”.

Ele credita o fortalecimento dos músculos quadríceps e glúteos para apoiar o joelho e tem sido intencional em seu treinamento para melhorar a explosão e as jardas após a recepção, mas também reconheceu: “Chegou a hora”.

“Cada uma das últimas duas temporadas foi diferente da anterior”, disse Godwin. “Quanto mais você se afasta disso, melhor você acaba se sentindo.”

Se ao menos a dor funcionasse assim também. Mas isso não acontece, e é algo que ele teve que resolver.

“Você sente que não há espaço ao redor”, disse Godwin. “Mas à medida que a vida avança, é como se a dor não simplesmente desaparecesse. A sala fica maior e sua vida se expande, mas ainda está lá. Ela nunca desaparece – você apenas descobre como viver a vida em torno dela. .

“Há um momento para eu lamentar e um momento para eu estar naquele momento presente. E então, quando estou em campo, é como se eu tivesse um trabalho a fazer porque meu trabalho está em jogo. pessoas cujos trabalhos dependem de mim e dos meus colegas de equipe fazendo o nosso trabalho.”‘

Treinadores, colegas de equipe e membros da diretoria percebem a abordagem de Godwin e acreditam que sua firmeza e confiabilidade o diferenciam.

“Ele é a mesma pessoa todos os dias”, disse McCollum. “Seja ele falando com a mídia, seja com colegas de time, seja com a família, você terá o mesmo Chris. A mesma coisa em campo todos os dias. Ele tem a mesma rotina em seus negócios. Quando você faça o mesmo indefinidamente, a grandeza meio que encontra você.”

O gerente geral Jason Licht o chamou de “Sr. Consistência” e uma “pessoa fenomenal, um jogador fenomenal [and] um grande exemplo para toda a nossa equipe”, enquanto o técnico Todd Bowles disse que “significou tudo para esta franquia”.

Os momentos de alegria que Godwin está encontrando agora são apreciados e saboreados quando chegam, seja em uma comemoração com Evans na end zone ou devorando uma das guloseimas pós-jogo de sua esposa Mariah, como bolo de café. Também pode ser aconchegar-se com seus cães de resgate, Ghost e Ziggy, ou viajar para lugares distantes como Itália e Suíça, onde ele pode colocar em prática um de seus hobbies favoritos: a fotografia.

E então ele exala e absorve o que vem a seguir.

“Obviamente a vida continuará”, disse Godwin. “O sol nasce e o sol se põe todos os dias. Então, se você ficar onde está, acabará perdendo sua vida e não sendo capaz de crescer com ela, você poderá usar essas coisas para ajudar outra pessoa ou para ajudar a si mesmo mais tarde, porque todos nós passamos por perdas.”