Bukayo Saka, do Arsenal, ‘desapontado’ após empate com o Liverpool

Bukayo Saka se tornou o jogador mais jovem do Arsenal a marcar 50 gols na Premier League ao retornar de uma lesão no tendão no empate de 2 x 2 com o Liverpool no domingo, mas o lateral ficou desapontado ao perder dois pontos depois de estar à beira de uma vitória crucial.

Saka, que se machucou durante a derrota da Inglaterra para a Grécia no início deste mês, marcou cedo e se tornou o sétimo jogador mais jovem da liga a marcar 50 gols aos 23 anos e 52 dias, oito dias mais velho do que quando o artilheiro da Inglaterra, Harry Kane, marcou seu 50º gol na Premier League. .

A lenda do Liverpool, Robbie Fowler, continua sendo o mais jovem a atingir a marca, aos 20 anos e 252 dias, à frente dos outros atacantes Michael Owen, Wayne Rooney e Romelu Lukaku, com Cristiano Ronaldo sendo o quinto mais jovem.

“Odeio perder jogos, então estava ansioso para voltar. Eu tinha esse jogo em mente e estava me sentindo bem lá, e fiquei feliz por marcar um gol logo no início”, disse Saka ao site oficial do Arsenal.

“Estamos decepcionados. Sinto que não mostramos o nosso melhor durante 90 minutos e isso nos custou caro no final. Acreditamos que deveríamos ter vencido”.

Mikel Arteta também elogiou a consistência de Saka como um dos pontos positivos da partida que viu os principais jogadores Gabriel Magalhães e Jurriën Timber deixarem o campo lesionados.

“Depois de algumas semanas de folga, a forma como ele jogou e competiu foi excepcional. Acho que tivemos grandes atuações individuais na equipe”, disse Arteta.

O terceiro colocado Arsenal, que perdeu para o Bournemouth no fim de semana passado, agora está cinco pontos atrás do líder Manchester City. O Arsenal continua sua campanha no campeonato contra o Newcastle United no sábado.