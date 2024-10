Bundesliga é a mais atingida pelo aumento de lesões na Europa, revela relatório

Os jogadores da Bundesliga da Alemanha têm maior probabilidade de se lesionar entre as cinco principais ligas nacionais da Europa, mas a Premier League da Inglaterra suporta a maior parte dos custos relacionados com lesões, de acordo com um relatório publicado na terça-feira.

A quarta edição do Índice de Lesões no Futebol Europeu Masculino da seguradora Howden traça a tendência ascendente nas lesões registradas na Premier League, Bundesliga, LaLiga, Ligue 1 e Serie A com um total combinado de 4.123 durante a temporada 2023-24 – um aumento de 4% em relação a 2022-23 e 37% mais do que em 2020-21.

As lesões custaram aos clubes um total combinado de 732 milhões de euros (797,73 milhões de dólares) na última temporada em salários pagos aos jogadores enquanto estavam fora de campo, enquanto desde a primeira edição do relatório em 2020-21, ocorreram 14.292 lesões nas principais ligas da Europa, custando aos clubes 2,3 mil milhões de euros em salários dos jogadores.

O relatório aborda o bem-estar dos jogadores, incluindo lesões, um tema cada vez mais quente com o alargamento do Campeonato do Mundo de Clubes da FIFA e as competições de clubes renovadas da UEFA, que aumentam a carga de trabalho dos calendários nacionais já sobrecarregados.

Na segunda-feira, o sindicato dos jogadores, FIFPRO Europe, e as ligas nacionais alertaram que os jogadores poderiam ser pressionados a entrar em greve.

James Burrows, chefe de esportes da Howden, disse que os dados sublinham as exigências físicas cada vez maiores dos jogadores.

“À medida que o congestionamento dos jogos se intensifica com a expansão das competições nacionais e internacionais, vemos mais jogadores afastados por períodos mais longos, com um aumento notável de 5% nos custos com lesões só nesta temporada”, disse ele.

O relatório da Howden destaca um aumento preocupante na gravidade das lesões em jogadores da Premier League com menos de 21 anos, com cada lesão equivalendo a uma dispensa média de 44 dias – acima dos 26,5 em 2022-23.

As lesões nos joelhos em todas as faixas etárias atingiram um novo recorde, com 367 nas principais ligas na época passada, custando aos clubes um total combinado de 141 milhões de euros.

No geral, na época passada, ocorreu uma lesão a cada 92 minutos nas cinco ligas, custando às equipas uma média de 172.975 euros por jogo. Os clubes da Bundesliga sofriam uma lesão a cada 52 minutos, com o Darmstadt sofrendo uma a cada 33 minutos.

O Borussia Monchengladbach se tornou o segundo time a registrar mais de 100 lesões em uma temporada desde a primeira publicação do relatório.

Na verdade, o número de lesões na Premier League caiu de 944 em 2022-23 para 915 em 2023-24, embora a primeira divisão inglesa tenha representado 44% dos custos com lesões nas cinco ligas da temporada passada. As lesões na última temporada custaram aos clubes da Premier League um total combinado de 318 milhões de euros, em comparação com os 142 milhões de euros da LaLiga.

O Manchester United teve o maior custo com lesões na Premier League na temporada passada, com 39 milhões de euros pagos a jogadores indisponíveis devido a 75 lesões. O Newcastle United foi o time mais lesionado, com 76.

As 96 lesões do Bayern de Munique na temporada passada na Bundesliga custaram-lhes 39 milhões de euros, enquanto o campeão Bayer Leverkusen sofreu apenas 36 lesões, custando 3,45 milhões de euros.