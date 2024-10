Jennifer Lopez e Anne Hathaway a paz de espírito foi abalada depois Emanuel Miller utilizou um podcast para lançar graves acusações de tratamento degradante de ambas as personalidades para com ele.

O cabeleireiro veterano de ambas as celebridades declararam que são duas das piores estrelas que ele ajudou em sua imagem ao longo de sua carreira.

Cabeleireiro famoso acusa Jennifer Lopez e Anne Hathaway de tratamento degradante

“Eu fiz um filme com Anne Hathaway e essa foi uma das minhas piores experiências”, Miller disse no episódio semanal de ‘Como era.’

“Anne nunca me reconheceu como pessoa. Durante quatro meses e meio, ela me tratou como um servo. piores experiências.” Miller adicionou.

Apesar das duras acusações contra ela, Hathaway fez uma declaração para Página Seis e negou categoricamente as acusações.

“É uma pena ouvir isso A lembrança de Manny do nosso tempo juntos diferiu dramaticamente do meu. Apesar disso, continuo desejando-lhe o melhor”, disse ela.

Miller disse no podcast que o ‘Diários da Princesa’ a atriz nunca perguntou a ele sobre sua família. “Ana nunca me reconheceu como pessoa… ela me tratou como um servo”, alegou.

O que Moleiro reclama Hathaway O tratamento dispensado a ele é a frieza que ela demonstrou com ele, apesar do fato de a filha de Miller ter trabalhado com a famosa atriz. “Ela nunca me disse nada sobre minha filha. Nunca houve uma conversa pessoal”, disse ele.

Moleiro também comentou que tinha um relacionamento para esquecer com Jennifer Lopez.

Moleiro conta uma anedota sobre quando ele deixou o casaco na sala e se virou para recuperá-lo.

“Quando entrei para pegar meu casaco, Jenniferque eu conhecia por trabalhar juntos em ‘Monstro na Lei’também entrou. Ela olhou para mim e disse aos guarda-costas para recolher o lixo e limpar a sala, ” Miller disse.

O estilista não se limitou apenas aos dois, mas também acertou Blake Lively duro.