Cães exibem fantasias de Halloween no Howl’oween Festival em Toronto

Lobisomens, vampiros e outros ghouls certamente aparecerão na noite de Halloween… mas o sábado foi todo sobre cães – com criaturas fantasiadas tomando conta de Toronto.

O Festival Howl’oween em um espaço compartilhado na cidade conhecido como The Bentway aconteceu neste fim de semana… com vendedores locais vendendo produtos relacionados a animais de estimação, prêmios para filhotes que competem no concurso de fantasias – e muitos cães prontos para desfilar suas coisas.