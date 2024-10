Caitlin Clark: A grande herdeira de Larry Bird na WNBA

Caitlin Clark tornou-se um verdadeiro fenômeno de massa, tanto na mídia quanto nos fãs. Seu avanço no WNBA superou todas as expectativas. Ela agora é uma figura do esporte não apenas no Estados Unidosmas também em todo o mundo. Aos 22 anos, o Febre Indiana jogador é referência para meninas.

Sua chegada no WNBA é comparável ao dos maiores deste esporte, sejam homens ou mulheres. Seu jeito de jogar impacta a todos, mas isso até já fez com que ela se envolvesse em algumas polêmicas, pois há jogadores que acreditam que ela é elogiada por ser “jovem, bonita e branca”. Caitlin tem despertado ciúmes e inveja em um esporte onde jogadores com suas características têm mais dificuldade em brilhar.

No entanto, a peça de Caitlin encantou a maioria dos fãs. Se fosse necessário buscar um paralelo com as lendas do basquete, sejam elas masculinas ou femininas, que salvam distâncias, seu jogo tem algumas das características que fizeram Larry Pássaro ótimo.

O Febre Indiana jogadora joga como armadora, posição diferente da de Bird, mas ela tem muitas outras semelhanças. Para começar, ela já é a grande esperança branca, como foi o caso do Celtas jogador. Caitlin tem um chute espetacular de média e longa distância, assim como Bird, ela tem uma inteligência incrível em quadra, vê o basquete como poucos e embora seu físico não seja exatamente sua melhor qualidade, ela compensa com seu talento. Essas características são muito semelhantes àquelas que fizeram Bird se tornar uma lenda da NBA em uma dura batalha contra Magia Johnson no momento.

Uma referência para meninas

Logicamente, ela ainda está longe de alcançar Pássaroconquistas de, uma lenda da NBA, mas o impacto de Caitlin no WNBA é tremendo. Ninguém contesta que, aos 22 anos, ela será uma das grandes protagonistas do basquete americano por muitos anos, algo que também aconteceu com Larry Bird. Caitlin já é referência para muitas das meninas que querem imitá-la.