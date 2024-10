Caitlin Clark decidiu mudar de esporte, mas o prêmio de US$ 3,25 milhões está completamente fora de seu alcance

Caitlin Clark, desta temporada Estreante do Ano da WNBAanunciou na semana passada sua participação em “A ANIKA“dirigido pelo torneio Gainbridge organizado por uma das maiores golfistas da história, Annika Sorenstam. O ANNIKA dirigido por Gainbridge na Pelican é um evento anual Torneio LPGA Tour realizada no Baía de Tampa área que apresenta as melhores jogadoras de golfe competindo em quatro rodadas por uma parte do US$ 3,25 milhões bolsa – uma das maiores do Passeio LPGA. De acordo com o site oficial do torneio, Clark será palestrante no Cúpula de Liderança Feminina na terça-feira, 12 de novembro, e jogará no Pró-Am na quarta-feira, 13 de novembro, ambos no Pelican Golf Club em Belleair, Flórida. O torneio é chamado de Pro-Am porque exige um golfista profissional e amador para jogarem juntos – como Sörenstam e Clark.

Clark não poderá reivindicar o prêmio de US$ 3,25 milhões

“Adoro golfe, por isso a oportunidade de jogar um torneio profissional com uma lenda como Annika Sörenstam é incrivelmente emocionante,“, disse Clark. Embora o jovem de 22 anos não pudesse ter sido combinado com um jogador mais jogador de golfe icônico para começar sua jornada de golfe, ela não será elegível para qualquer prêmio em dinheiro devido às regras do torneio. De acordo com o site do torneio de Annika, há um total de US$ 3,25 milhões em disputa, mas as celebridades não podem reivindicar nada disso em eventos como este. O evento pró-am começará depois Participação de Clarkcom a primeira rodada para amadores e profissionais começando na quinta-feira. Porém, os fãs não terão direito a nenhum prêmio, inclusive Clark, cujo contrato com o Febre Indiana é de 4 anos e US$ 338.056muito pouco em comparação com outros esportes, então deve ter causado pelo menos algum desconforto.

De acordo com o Livro de regras da USGAseção três, “Um amador que participe numa competição de raspadinha pode aceitar prémios, incluindo prémios em dinheiro, até um limite de £700 ou $1000 por evento, a menos que um órgão regulador nacional tenha estabelecido um limite inferior.“Esta regra recentemente ganhou atenção quando impediu Nick Dunlap, de 20 anos, de coletar o US$ 1,5 milhão prêmio por ganhar um Tour PGA evento no primeiro mês deste ano. Embora seu contrato com o Fever possa não ser o maior prêmio do torneio, Clark assinou um Endosso de US$ 28 milhões negociar com a Nike nos próximos oito anos. Como parte do acordo, a Nike se comprometeu a criar um calçado exclusivo para o Febre Indiana armadora, para que ela não fique sobrecarregada com os ganhos junto com outros patrocínios e o fama disparada ela ganhou.

Quem é a parceira de Clark, Annika Sörenstam

Annika Sorenstam é amplamente considerado como um dos maiores golfistas femininas da história. Durante sua carreira, ela ganhou 10 campeonatos importantes e 72 eventos do LPGA Tourfazendo dela a terceiro líder de todos os tempos em vitórias LPGA. Sörenstam também detém o recorde de média de pontuação mais baixa em uma única temporada, com incríveis 68.696 em 2004. Ela foi a primeira mulher para jogar em um evento do PGA Tour em 58 anos, quando competiu em 2003 Banco da América Colonial. Sörenstam aposentou-se do golfe profissional em 2008, mas continua a ser uma figura significativa no desporto através do seu trabalho como designer de campos e filantropa.