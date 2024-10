Caitlin Clark é, de brincadeira, comparada a Taylor Swift, mas quem é o alter ego musical de seu inimigo, Angel Reese?

EUé como se todo super-herói precisasse de seu arquiinimigo, certo? Batman tem o Coringa, Megamind tem Metro Mane, nos esportes, temos nossas próprias versões de rivalidades épicas. Veja Caitlin Clark e Angel Reese, por exemplo. Essas duas estrelas do basquete foram comparadas a ninguém menos que Taylor Swift e Beyoncé por causa de sua aparente rivalidade.

Esses dois foram se enfrentando desde os tempos de colégiomas foi durante o torneio da NCAA de 2023 e o primeiro jogo do Indiana Fever contra o Chicago Sky que realmente os colocou no centro das atenções. O confronto atraiu um grande número de espectadores, tornando-se um dos jogos de basquete feminino mais assistidos.

Caitlin Clark surpreende com comentários ousados ​​fora da temporada

De acordo com Encontre campeões no último podcast da Naked Sports, “A rivalidade percebida que existe entre Caitlin Clark e Angel Reese também é semelhante à narrativa de rivalidade que existe entre Taylor Swift e Beyoncé.”

Agora, todos nós sabemos Taylor Swift e Beyoncé são potências absolutas na indústria musical. A música deles transcende fronteiras, mas algumas pessoas ainda gostam de colocá-los uns contra os outros. É como quando compararam as visitas aos estádios neste verão.

A própria Taylor Swift chamou isso de injusto, dizendo: “Coloque duas mulheres uma contra a outra, mesmo quando os dois artistas em questão se recusam a participar dessa discussão.” E quer saber? Ela tem razão. Assim como Champion diz, deixe essas mulheres de sucesso brilharem por si mesmas, sem tentar criar drama desnecessário.

Rivalidade ecoa rivalidade entre Taylor Swift e Beyoncé

Suzy Exposto também entrou na conversa no podcast, dizendo: “Eu acho que com essas rivalidades públicas que são vividas indiretamente pelos fãs, há uma tendência de colocar as mulheres umas contra as outras..” E ela está absolutamente certa. É como se as pessoas não conseguissem lidar com a ideia de duas mulheres incrivelmente talentosas coexistindo sem tentar transformar isso em algum tipo de competição.

A comparação de Clark e Reese com Taylor Swift e Beyoncé não é apenas sobre o talento deles, mas também sobre a narrativa de rivalidade desnecessária que é lançada contra eles. É como se eles estivessem sendo preparados para competir entre si, quando deveriam ser celebrados por suas próprias realizações. Como diz Champion, “há espaço suficiente” para ambos prosperarem em suas respectivas arenas.