Caitlin Clark enlouquece depois de perder o Hole-In-One por centímetros

Caitlin ClarkA competitividade de não termina na quadra de basquete – ela também leva muito a sério no campo de golfe… porque ela teve um colapso total depois de perder por pouco um hole-in-one!!

A superestrela do Indiana Fever chegou perto do marco durante um passeio com companheiros de equipe Lexie Casco … depois de dar uma tacada no Par 3.

Enquanto assistiam a sua tacada, todos respiraram fundo quando ela se aproximou do copo.

Infelizmente para Clark, ele estava alguns centímetros tímido… o que a levou a perder o controle em descrença.

“Temos certeza de que não entrou?!” Clark pergunta.

Ela finalmente acertou sua tacada para um birdie… mas nem é preciso dizer que ela esperava a perfeição.

Clark terá outra chance de acertar o hole-in-one no evento LPGA do próximo mês em Annika Sorenstamtorneio … algo que ela disse que está entusiasmada.

“Eu adoro golfe, então a oportunidade de jogar no profissional em um torneio com uma lenda como o nome de Annika Sorenstam é muito emocionante”, disse Clark.

“Estou ansioso para ver todos os jogadores do LPGA no driving range, fazer parte do Women’s Leadership Summit e, claro, jogar no pro-am com Annika.”